Hàng nghìn người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Đà Nẵng

Hiện nay, số người lao động tại thành phố Đà Nẵng đến đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến, tăng hơn 3.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm ngoái. Quĩ bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt cho người lao động không có việc làm.

Số người nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ thất nghiệp ở Đà Nẵng tăng cao.

Hơn 3 tháng không có việc làm, chị Phạm Trần Thùy Trang, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phải sống chật vật với số tiền để dành được trong thời gian qua. Chị Trang cho biết, đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp là cách duy nhất giúp những người mất việc làm như chị có thể vượt qua khó khăn trước mắt.



Chị Phạm Trần Thùy Trang chia sẻ: "Hiện tại tôi nghỉ việc cũng được hơn 3 tháng rồi. Vì tôi ở tỉnh xa đến đây nên phải cần tiền để trang trải cuộc sống ở nhà cũng như là duy trì trả tiền phòng trọ ở đây. Chính vì vậy tôi mong nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp để trang trải cho cuộc sống của mình."



Anh Nguyễn Xuân Hùng, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty mà anh gắn bó 6 năm trong lĩnh vực du lịch phải cắt giảm nhân sự và bảo hiểm thất nghiệp là “phao cứu sinh” trong thời gian anh tìm việc mới. Theo anh Hùng, trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, anh phải chờ thêm thời gian nữa mới có thể tìm kiếm công việc đúng ngành nghề của mình.



Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự khiến người lao động thất nghiệp tăng đột biến. Từ đầu tháng 2 đến nay, Đà Nẵng có hàng nghìn người lao động đăng ký nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp để trang trải cuộc sống khó khăn hiện tại. Hiện, lượng hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng khoảng 3.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm ngoái. Những ngành nghề nhận bảo hiểm thất nghiệp nhiều nhất là điện tử, du lịch và dệt may. Hiện, Sở đã kiểm tra và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho hơn 2.400 người, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 18.700 người.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm, Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: "Năm 2020, dự kiến từ tháng 3 trở đi với tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như thế này thì số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên. Dự kiến trên số liệu của tháng 3 tăng so với bình quân của các tháng của các năm khoảng 150%"./.

