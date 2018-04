Hàng nghìn người xếp hàng dài ở các bến xe mua vé về quê nghỉ lễ 30/4

Năm nay kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân làm việc, học tập tại Thủ đô tranh thủ về quê, đi du lịch. Tại Bến xe khách Mỹ Đình, đầu giờ chiều 27/4, nhiều người đã ra bến đón xe về quê từ sớm. Đến 4 giờ chiều, các bến xe đã đón hàng nghìn lượt khách đổ về. Hành khách xếp hàng mua vé xe ngày một đông, kéo dài từ khu vực bán vé bên trong nhà chờ đến tận sát cổng ra vào. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: "Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng cao đột biến vì vậy bến xe cũng đã huy động hết quân số, tăng cường nhiều đầu xe để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân". Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng khuyến cáo: "Bà con đi lại trong dịp lễ này nên vào bến xe mua vé (giá vé không tăng so với ngày thường) sẽ thuận lợi và an toàn nhất, tránh bắt khách dọc đường sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi như giá vé hay gặp cảnh nhồi nhét khách". Trong lúc chờ xe, nhiều cảnh tiếp sức bằng thức ăn nhanh được các bà mẹ cho con. Khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ và bé. Tại khu vực bến xe khách phía Nam vẫn vắng vẻ hơn. Một số người dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội hầu hết đều lựa chọn di chuyển về quê bằng phương tiện xe máy. Bên trong khu vực bến xe Giáp Bát, người dân xếp hàng dài đợi xe. Nhiều người chen lấn lên xe trước để có chỗ ngồi và sợ xe đầy. Hai cha con anh Lập (Thái Bình) chờ xe gần 1 giờ đồng hồ nhưng chưa lên được vì xe đầy chỗ. Anh bảo con bé ốm nên muốn chờ xe thoáng để về. Chị Hồng đứng gần đó đang chờ con trai tìm xe. Lần này chồng chị được ra viện hẳn nên chị mang luôn chiếc giường xếp về quê. Hành khách chen chân lên xe sớm sợ hết chỗ và lỡ chuyến. Lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm đối với những trường hợp xe chở quá số người quy định. Một nữ hành khách mời xuống xe đi chuyến sau vì xe đã đủ người. Nhiều xe khách xuất bến cố tình đi rất chậm để bắt khách, liên tục dừng đỗ trên đường khiến đoạn đường này liên tục ùn tắc. Một số hành khách cho biết, đứng bắt xe ngoài đường đã trở thành thói quen thay vì vào bên xe vì giúp tiết kiệm thời gian. Do mật độ phương tiện giao thông lớn, tuyến đường Giải Phóng, Pháp Vân, Linh Đàm xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Bên ngoài bến xe Mỹ Đình cảnh tắc đường nghiêm trọng cũng xảy ra bất chấp những nỗ lực của lực lượng chức năng. Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Ủy ban ATGT Quốc gia thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ./. bb7f557df6ea8a06ea34910a6f4de0bb/5ae6b077/2018_04_27/O6KJ1XWbOWzz_4beddKMVw/giaothong.mp4

