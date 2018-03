Hệ thống PCCC mang tính minh họa, cư dân Capital Garden hoang mang

Những ngày gần đây, cư dân sống tại chung cư Capital Garden (Ngõ 102, phố Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đã đồng loạt căng băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty THHH Khách sạn Kinh Đô phải hoàn thiện, nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo đúng quy định của các cơ quan chức năng.

Người dân treo băng rôn phản đối chủ đầu tư là công ty Khách sạn Kinh Đô.

Cụ thể, nội dung băng rôn ghi rõ: “Hệ thống PCCC chưa được nghiệm thu, Kinh Đô đã ép cư dân vào ở”, “Kinh đô chưa lắp đặt hệ thống PCCC, cho trạm điện dưới tầng hầm là giết người”, “Yêu cầu mở lối thoát hiểm tầng 1 cho cư dân”, “Kinh đô coi thường pháp luật, thách thức chính quyền, báo chí”, “Kinh Đô bàn giao nhà khi hệ thống PCCC chưa nghiệm thu. Đã xảy ra cháy lớn đe dọa tính mạng của hàng nghìn cư dân”, “Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hãy cứu người dân Capital Garden”.





Băng rôn đỏ được người dân căng kín cửa kính ở sảnh chính vào tòa nhà, dán trên ô tô, tường xung quanh khu chung cư Capital Garden.

Theo chia sẻ của các cư dân, đây không phải lần đầu tiên người dân ở đây tổ chức biểu tình, phản đối chủ đầu tư. Trong suốt gần 2 năm sau khi đưa vào sử dụng, người dân đã nhiều lần phản ứng tương tự vì bị cắt nước, điện, không lắp đặt hệ thống PCCC đầy đủ.

Anh Nguyễn Văn Giang, trưởng ban đại diện cư dân tại chung cư Capital Garden cho biết, gia đình anh cũng như nhiều hộ cư dân khác bắt đầu chuyển về sống tại đây từ tháng 6/2016.

“Thời điểm chúng tôi đến nhận nhà, mọi công trình vẫn đang ngổn ngang, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành, hệ thống PCCC vẫn chưa được lắp đặt hoàn thiện. Nhưng điều đáng nói là đến nay đã gần 2 năm, nhưng hệ thống PCCC của tòa nhà vẫn chưa hoàn thành để đưa vào nghiệm thu và sử dụng.

Cơ quan PCCC của Hà Nội đã rất nhiều lần đến đây kiểm tra và kết luận rằng hệ thống PCCC của chủ đầu tư là công ty Kinh Đô vẫn chưa đủ và chưa đạt chuẩn để đưa vào sử dụng. Tới thời điểm hiện tại, nếu xảy ra tình trạng cháy nổ như chung cư Carina trong TP. HCM, chúng tôi lo rằng tổn thất về người và tài sản còn lớn hơn rất nhiều”, anh Giang lo lắng.

Lối thoát hiểm của tòa nhà bị bịt kín để cho thuê gian hàng.

Anh Giang cho biết thêm, hiện nay hệ thống họng nước được lắp đặt mang tính “tượng trưng”, nhiều đầu phụ nước chữa cháy tự động không hoạt động. Đặc biệt, theo thiết kế ban đầu, tòa nhà có 4 lối thoát hiểm ở các sảnh phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhưng hiện nay, chỉ còn sảnh phía Đông, phía Tây, những lối thoát hiểm ở sảnh Bắc và Nam đều bị ngăn thành những phòng nhỏ cho thuê cửa hàng. Sau quá trình đấu tranh của cư dân, đến nay, chủ đầu tư đã bãi bỏ việc cho thuê những diện tích trên, song vẫn thực hiện ngăn vách, chưa trả lại đúng lối thoát hiểm theo như thiết kế ban đầu.

Ngoài ra, khi xây dựng, chủ đầu tư tự ý thu hẹp các con đường vào tòa nhà để tăng diện tích và tăng số phòng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và phạm vi bảo vệ của các phương tiện PCCC.

Được biết, trước đây, chung cư Capital Garden cũng đã từng xảy ra một vụ cháy nổ, nhưng rất may do cư dân phát hiện kịp thời, nên không có thiệt hại lớn về người và tài sản. Song do đường đi bị thu hẹp, nên khi xe cứu hỏa đến, rất khó tiếp cận hiện trường đám cháy.

Khu vực cửa thoát hiểm bị bịt.

Trước những nguy cơ, hiểm họa có thật, 500 hộ cư dân đang sinh sống tại chung cư Capital Garden hàng ngày vẫn nơm nớp lo sợ.

Anh Lê Thanh Bình, sống tại phòng 710, chia sẻ: “Ở đây đã từng xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa không vào được sát tòa nhà. Từ khi vào đây, mong muốn lớn nhất của cư dân chúng tôi là chủ đầu tư có thể làm đúng theo như thiết kế ban đầu. Trả lại chúng tôi lối thoát hiểm, lắp đặt hoàn thiện hệ thống PCCC để cư dân có thể yên tâm sinh sống. Ngoài ra hiện nay, vấn đề điện nước vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức với nhà cung cấp do chủ đầu tư chưa hoàn thiện PCCC để được nghiệm thu. Cuộc sống hiện vẫn mang tính tạm bợ”.

Anh Bình cho biết thêm, ban đầu, do không muốn gánh thêm khoản tiền phạt do bàn giao nhà chậm so với hợp đồng, nên chủ đầu tư đã cố tình ép cư dân đến ở, trong khi các hạng mục, hệ thống của tòa nhà chưa hoàn thành. Gia đình anh, cũng như một số hộ dân khác vì đang có nhu cầu nhà ở, nên dù biết rõ, vẫn phải chấp nhận.

“Chúng tôi đã hy vọng rằng, chủ đầu tư sẽ nhanh chóng hoàn thành những gì còn chưa xong, nhưng đến nay đã gần 2 năm, mọi thứ vẫn chưa có biến chuyển. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn, yêu cầu chủ đầu tư trả lời thẳng thắn về vấn đề này, nhưng họ chỉ hứa hẹn, rồi lại để đấy”, anh Bình bức xúc.

Theo các cư dân ở đây, ngoài hệ thống PCCC không đảm bảo, chủ đầu tư còn tự ý điều chỉnh công năng sử dụng, biến khu vực tầng cây xanh, kỹ thuật, siêu thị thành vị trí căn hộ, đi ngược lại với thiết kế ban đầu.

Mới đây, khi vụ hỏa hoạn tại chung cư cao cấp Carina, TP. HCM xảy ra, người dân sống tại các chung cư vô cùng hoang mang, lo lắng về công tác PCCC lại các tòa nhà cao tầng như thế này./.





Điểm danh các chung cư Hà Nội vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy VOV.VN - Nhiều công trình nhà chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng ở Hà Nội có vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Làm gì để cái chết của 13 cư dân chung cư Carina không vô nghĩa? VOV.VN - Một đám tang do nhà nước đứng ra tổ chức để người dân cả nước cùng để tang 13 nạn nhân cũng là nhắc mình về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ