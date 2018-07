Hiện trường xe khách 47 chỗ cháy dữ dội trên đường vành đai 3 Hà Nội

Vào khoảng 4h50 ngày 11/7, tại đường vành đai 3 trên cao đoạn đối diện tòa nhà Viglacera (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách loại 47 chỗ mang BKS: 37B-018.42 do anh Bùi Anh Thế (Nghệ An) điều khiển húc vào đuôi xe container mang BKS: 34C-193.15 kéo rơmoóc 34B-019.06 do anh Trần Bá Huy (Hải Dương) điều khiển. Sau cú húc mạnh làm 1 người phụ nữ chết cháy trên xe khách, anh Bùi Anh Thế (Nghệ An) bị thương nặng, xe ô tô khách bị thiêu rụi hoàn toàn; phần đuôi bên phải bánh rơmoóc bị nổ lốp và cháy rụi, ngoài ra, một xe máy ở cạnh ô tô khách cũng bị thiêu rụi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang phong tỏa, rất nhiều lái xe hiếu kỳ dừng lại xem càng làm cho giao thông ùn tắc trầm trọng và kéo dài. Thông tin về vụ việc, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Phụ trách Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội đã cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. “Vì đây là địa bàn giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và Cầu Giấy nên CSGT đã thông báo cho các lực lượng công an quận đến khám nghiệm hiện trường”, Trung tá Thắng nói. Trong khi đó, Đại Uý Trần Ngọc Trung, Đội phó Phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho hay, chưa xác định được thiệt hại về người. "Do xe ô tô bốc cháy dữ dội, Phòng cảnh sát PCCC số 3, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội phải điều 3 xe cứu hoả đến để dập tắt đám cháy", Đại uý Trung nói. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân của vụ việc. Lốp xe rơ móc bị nổ và cháy hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy có mặt để xử lý vụ việc. Hiện trường đã được phong tỏa để xử lý. Giao thông ùn tắc kéo dài. 5b32ed9561f5ec9cc064d6b0e19f74f8/5b4a14c4/2018_07_11/Tf9PiifYyCyteVAro2PZA/180711065433xekhachdamxecontainerbocchayrungruc0654.mp4

