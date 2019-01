Hoa ly bung nở trước Tết, người dân Tây Tựu khóc ròng

Tây Tựu là vựa hoa lớn của Hà Nội, trong đó hoa ly là giống cây chủ lực có thị trường lớn, đem lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, năm nay, người dân trồng hoa tại Tây Tựu đang thất vọng, lo lắng khi thời tiết thất thường, hoa nở trước Tết. Chưa đến Tết nhưng hoa ly đã nở đỏ rực. Người trồng hoa phải sử dụng lưới đen che phủ để hạn chế tốc độ phát triển của hoa. Hoa ly trồng đón Tết nở sớm gần 1 tháng, người dân phải gấp rút thu hoạch. Anh Chu Hữu Biên, chủ vườn hoa ly tại Tây Tựu cho biết, gia đình anh trồng 4 sào hoa ly, nhưng đến nay đã nở hết 2/3. Nếu thời tiết lạnh từ nay đến Tết, may ra số gốc ly còn lại mới kịp đón Tết. Hiện tại, mỗi bó hoa ly 10 cành, đẹp, có từ 3-5 tai sẽ có giá từ 170.000-180.000 đồng. Trong khi đó, nếu hoa nở vào đúng dịp Tết âm lịch sẽ có giá khoảng 350.000-370.000/bó 10 cành. Cũng theo anh Biên, với giá bán hiện tại, người trồng hoa ly nỗ nặng, do giá mua giống hoa ban đầu đã từ 12.000-15.000 đồng/củ, chưa tính công chăm, tiền phân bón, chi phí cho mỗi cây hoa đã lên đến 17.000-18.000 đồng. Tương tự hoa ly, nhiều chủ vườn hoa cúc cũng đang thấp thỏm từng ngày nghe dự báo thời tiết để có cách chăm sóc hoa phù hợp. Nhiều diện tích hoa trồng cho Tết cũng đã nở rộ, người dân phải thu hoạch để bán dần từ nay đến rằm tháng Chạp âm lịch. Bên cạnh đó, cũng có những ruộng hoa cúc nở muộn, nụ hoa nhỏ, không kịp nở dịp Tết. Bà Nguyễn Thị Nhâm - chủ vườn trồng hoa cúc tại Tây Tựu cho biết, nhà bà có khoảng 2 sào hoa cúc, tuy nhiên đến nay nụ hoa còn rất bé, nếu thời tiết lạnh kéo dài, hoa sẽ nở "trượt Tết". Bà Nhâm cũng như nhiều hộ trồng hoa cúc khác hiện đang gấp rút tỉa bớt lá, nụ để cây ra hoa đẹp và đúng dịp Tết. Cùng nỗi lo với những người trồng hoa ly, hoa cúc, nhiều hộ trồng hoa hồng cho biết, thời tiết bất lợi, hoa có nhiều dịch bệnh, sản lượng hoa thấp hơn hẳn so với năm trước. 1c13b354409895fb7a9d794306b46d4e/5c42726e/2019_01_16/Ct2txux1m2he06prFi0Gg/hoa.mp4

