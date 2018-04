Hoảng hốt phát hiện đôi nam nữ người Hàn Quốc tự tử ở tòa nhà Keangnam

Ngày 11/4, người dân bàng hoàng phát hiện 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại một căn phòng A1702, thuộc tầng 17, tòa nhà Keangnam nằm trên địa bàn phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Toà nhà Keangnam, nơi xảy ra sự việc.

Qua xác định, 2 nạn nhân tử vong là ông Soo Ch. (là giám đốc một doanh nghiệp linh kiện điện tử đóng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) và bà Mi Nh.Theo phản ánh, nạn nhân nam là ông Soo Ch. tử vong với tư thế nằm trên giường và bà Mi Nh. tử vong trong tư thế treo cổ tại tủ quần áo.

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an phường Mễ Trì đã xác nhận vụ việc và cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm, Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ sự 2 người nước ngoài tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

