Không được thi đấu, nữ đội trưởng nhờ người chặt hạ vườn bưởi chủ tịch xã

Ngày 5/9, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Thị Thanh Hải (SN 1975, trú tại xóm 4, xã Nghi Hợp) và Phùng Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Nghi Khánh) để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Không được thi đấu, nữ đội trưởng đội bóng chuyền xóm nhờ người chặt hạ vườn bưởi nhà Chủ tịch xã (ảnh minh họa).

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của Công an xã Nghi Hợp về việc đêm 20/8, tại vườn bưởi Diễn 2 năm tuổi của ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1961) là Chủ tịch UBND xã Nghi Hợp và ông Nguyễn Đình Phong (SN 1950 cùng trú tại xóm 4, xã Nghi Hợp) bị kẻ gian chặt hạ 3 hàng bưởi. Cụ thể có 28 cây bị chặt phá, tổng thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Vườn bưởi Diễn này là mô hình chuyển đổi cây trồng của chương trình hỗ trợ thực hiện mục tiêu xây dựng NTM. Do phần lớn số cây bưởi diễn bị phá là của ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Hợp nên dư luận đồn thổi thất thiệt về nguyên nhân xảy ra sự việc.

Xác định vụ việc có tính chất nhạy cảm và phức tạp về ANTT, Công an huyện Nghi Lộc báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh lập Chuyên án 819CB để đấu tranh làm rõ. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, ngày 30/8, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Phùng Văn Minh là đối tượng trực tiếp dùng dao chặt phá 28 cây bưởi của hộ ông Hà và hộ ông Phong. Từ lời khai của Minh, chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Võ Thị Thanh Hải.

Tại cơ quan điều tra, Minh và Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai nhận: Trước đó, xã Nghi Hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ năm 2019. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban tổ chức giải. Do đội bóng chuyền nữ xóm 4 do Hải làm đội trưởng không thực hiện theo quy chế giải, nên Ban tổ chức giải quyết định không cho đội bóng chuyền nữ xóm 4 tham gia giải năm nay.

Hải cho rằng quyết định này là của cá nhân ông Hà - Chủ tịch UBND xã nên tìm cách trả thù. Chiều tối 19/8, đối tượng gọi người quen là Phùng Văn Minh đến nhà mình và bàn bạc việc chặt phá vườn bưởi của ông Hà. Minh đồng ý, Hải đưa đối tượng này ra vườn bưởi để chỉ 3 hàng cây cần chặt. Khoảng 20h ngày hôm sau, Phùng Văn Minh đã thực hiện theo đúng yêu cầu của Hải. Do Hải chỉ nhầm nên có 1 hàng bưởi cạnh bên là của hộ ông Phong cũng bị Minh chặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.