Kon Tum: Ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, tối 15/12, tại thành phố Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và và trật tự xã hội dịp trước, trong, sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trong Lễ ra quân.

Để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp trước, trong, sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cùng với triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện nghiệp vụ, Công an tỉnh Kon Tum huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Cụ thể các lực lượng sẽ tập trung xử lý các hành vi, như: điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; gây rối trật tự công cộng; sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo và đồ chơi nguy hiểm; xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích cho người khác…

Trong suốt thời gian từ nay đến sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức trực, tuần tra cả ngày lẫn đêm. Đối với những địa bàn, tuyến đường trọng điểm được ưu tiên tăng cường lực lượng./.