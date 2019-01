Lái xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân kể lại giây phút kinh hoàng

Vụ xe khách chở Đoàn giáo viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Kiên Giang đi tham quan, thực tập gặp nạn trên đèo Hải Vân lúc 12h30’ trưa nay (8/1) đang được các địa phương, cơ quan chức năng tích cực giúp đỡ nạn nhân.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (áo tím) thăm các nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bước đầu, lái xe gây tai nạn Trương Anh Minh, 48 tuổi, trú tại phường 3 thành phố Sóc Trăng khai nhận xe đang đổ dốc bị mất phanh lao xuống vực. Tài xế đã cố cho xe tựa vào sườn núi nhưng không được sau đó đánh lái tránh xe ngược chiều nên lao vào taluy.

Chiếc xe bị tai nạn mang Biển kiểm soát 51B- 22930 chở 22 giáo viên, sinh viên Trường cao đẳng Kiên Giang đi tham quan thực tế tại các tỉnh miền Trung. Khi xe chạy từ Đà Nẵng ra Huế, đến phía Bắc đèo Hải Vân, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế không may xảy ra tai nạn. Chiếc xe lao xuống vực làm nhiều người thương vong.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khi xảy ra tai nạn, đơn vị huy động lực lượng và phương tiện chở các nạn nhân vượt đèo Hải Vân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Sau khi đơn vị nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ tập trung hết xuống hiện trường, đưa những người nặng đi cấp cứu trước. Chúng tôi cũng đã tìm thấy cánh tay để ghép lại cho em sinh viên”, Thiếu tá Dũng nói.

Tại Bệnh viên Đà Nẵng, sinh viên Huỳnh Thị Kim Đồng, thành viên trong đoàn xe gặp nạn chưa hết bàng hoàng kể lại, trước thời điểm gặp nạn, xe vẫn chạy tốc độ bình thường. Khi đến đoạn đường đèo, xe này vượt qua 1 chiếc xe chở dầu và gặp đoạn cua gấp khúc, tài xế không phanh kịp nên xe va vào núi. Sau đó, tài xế bẻ lái trở lại thì xe rơi xuống vực.

Nạn nhân Huỳnh Thị Kim Đồng nhớ lại: “Lúc xe lao xuống vực, em hoảng quá nên che mặt lại, lúc mở mắt ra thì thấy em và một chị nữa bị vướng lại trên cây bị gãy. Sau đó cái cây gãy xuống em vẫn còn vướng trên cây. Lúc đó em thấy một chị ở bên cạnh em bị thương lắm, bị chảy máu nhiều lắm”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ tai nạn. Nạn nhân tử vong là Vũ Thị Thảo, 21 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang. Sinh viên Ngô Thị Su San, 21 tuổi bị đứt lìa cánh tay. Hiện, các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng đang khẩn trương ghép lại cánh tay cho nạn nhân này và huy động các bác sỹ cấp cứu những nạn nhân khác.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân có thể còn mất tích và tập trung khắc phục hậu quả. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn: “Bây giờ, chúng tôi đang tập trung cứu người bị nạn. Công an tỉnh, Công an TP Đà Nẵng cũng có, Biên phòng, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra giao thông cùng tham gia. Hiện, chưa xác định được nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn và chúng tôi chưa lấy được đầy đủ lời khai”.

Danh sách người bị nạn.

Chiều nay, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thay mặt lãnh đạo thành phố đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, trao 2 triệu đồng giúp mỗi trường hợp bị thương.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng hỗ trợ gia định người tử vong 5 triệu đồng và mỗi nận nhân bị thương 2 triệu đồng./.