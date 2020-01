Một công nhân bị khối đá nặng hàng tấn đè chết thương tâm

Sáng 9/1, ông Nguyễn Kim Khánh, Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận, tại Dự án Khu dân cư Icon Central ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong ngay tại chỗ. Hiện Thanh tra sở đang phối hợp cùng lực lượng Công an thị xã Dĩ An mời chủ đầu tư, đơn vị thi công xuống làm việc.

Cổng chào Dự án Khu dân cư Icon Central.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 8/1, trong lúc công nhân Đặng Văn Tiềm (SN 1982, quê Hậu Giang) đang điều chỉnh máy ép cọc thì bất ngờ bị khối đá nặng hàng tấn của máy ép cọc rơi trúng, tử vong tại chỗ. Ngay lập tức đơn vị thi công đã đưa xác nạn nhân đến Bệnh viện Quân đoàn 4 chờ người nhà đến nhận.

Tối 8/1, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Sau đó, người nhà nạn nhân đã nhận thi thể để đưa về quê mai táng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc tai nạn lao động khiến một người thương vong.



Theo người dân xung quanh dự án, sau khi xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi mà không chờ ngành chức năng đến khám nghiệm. Đơn vị thi công cũng không trình báo với cơ quan công an.

Đại diện UBND phường Tân Đông Hiệp cho biết, họ nhận được tin báo vụ việc từ người dân. Ngay lập tức, địa phương đã liên hệ với chủ đầu tư để làm việc nhưng đến chiều tối cùng ngày mới biết nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Quân đoàn 4. Đại diện UBND phường Tân Đông Hiệp thông tin thêm, nạn nhân mới vào làm việc tại công trình được 3 ngày.

Về phía Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Dương, khi biết thông tin cũng đã liên hệ với chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình của Dự án Icon Central nhưng cả chủ đầu tư, đơn vị thi công đều né tránh, không hợp tác.

Dự án Khu dân cư Icon Central được khởi công vào ngày 14/5/2019 có diện tích gần 5,3ha với tổng số 469 nền (với diện tích dao động từ 60 m2 – 150 m2) do Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư, Danh Việt Group là đơn vị phát triển dự án./.