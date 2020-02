Một nữ sinh ở Hải Dương có biểu hiện trầm cảm nhảy lầu tự tử

Thông tin ban đầu, nữ sinh P.M.P sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 đại học Mỹ thuật Hà Nội. Người nhà nạn nhân cho biết trước tết nữ sinh đã được gia đình đưa đi điều trị trầm cảm tuy nhiên chưa có biến chuyển.

Hiện trường vụ việc

Đến sáng 24/2, nữ sinh bất ngờ nhảy từ ban công tầng 6 khối nhà A, chung cư Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương tự tử. Khi phát hiện, mẹ của nạn nhân đã đi theo để ngăn cản nhưng không kịp.