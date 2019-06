Một phụ nữ chết bất thường tại nhà, trên cổ có vết thương

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 29/6, gia đình ông Châu Võ Văn (54 tuổi, ngụ phường Tân Xuân), bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (53 tuổi), con trai Châu Ngọc Hưng (32 tuổi) sau khi đến chơi nhà một người quen trên địa bàn thì cùng đến hát karaoke tại nhà của một người khác trong khu phố.

Hát được một lúc thì bà Hoa và con trai đi về trước. Ông Văn ở lại hát tiếp cùng mọi người đến khoảng 21h30 mới về.

Sau khi về đến nhà, ông Văn hoảng hồn phát hiện vợ đã tử vong nằm trên nền nhà, quần áo không còn nguyên vẹn, trên cổ có vết thương, nhiều vết máu xung quanh người. Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an phường Tân Xuân.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.