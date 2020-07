Mưa lớn tại Hà Giang gây ngập lụt, sạt lở đất đá, 3 người tử vong

Tại TP Hà Giang, mưa lớn gây sạt lở bờ kè vào hộ gia đình tại tổ 9, xã Phương Độ khiến 2 mẹ con bị mắc kẹt trong đất đá, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức đến hiện trường ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, các lực lượng chỉ cứu được người mẹ, còn con gái đã tử vong do khối lượng đất đá đè vào quá lớn.

Mưa lớn gây ngập lụt tại Hà Giang gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại huyện Hoàng Su Phì, đã có 2 người trong cùng một gia đình tử vong do lũ cuốn trôi tại thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán. Bên cạnh đó, nhiều tài sản, hoa màu của người dân cũng đã bị vùi lấp trong đất đá và lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến đường huyết mạch, các công trình trường lớp học cũng bị hư hỏng do thiên tai. Ước tổng thiệt hại toàn tỉnh lên đến hàng chục tỷ đồng.



Ông Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết, ngay sau khi mưa lũ xảy ra, các địa phương đã thực hiện nghiêm các phương án và phương châm “4 tại chỗ” ứng cứu, giúp nhân dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; huy động phương tiện, máy móc, thiết bị khắc phục ngay các điểm sạt lở, các tuyến đường bị ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp xuống các điểm sạt lở, khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân nhanh chóng ổn định.

Hiện nay, theo ghi nhận của các phóng viên, các điểm ngập úng nước bắt đầu có dấu hiệu rút, song mưa lớn liên tục cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá do hiện tượng ngậm nước tại các núi đất. Do đó, mọi người dân nên chủ động, chấp hành các phương án di dời người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra./.