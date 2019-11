Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.Đ. (16 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm, vết thương hàm mặt, ngực, đùi phải; dập nát toàn bộ bàn tay trái.

Theo người nhà bệnh nhân, Đ. trong lúc sử dụng điện thoại thì hết pin nên đã cắm điện thoại vào sạc dự phòng. Đ. tiếp tục vừa dùng điện thoại vừa sạc, thì điện thoại phát nổ khiến tay cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

Nam thanh niên phải cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc. (Ảnh do BV cung cấp)

Ngay sau đó, Đ. được người nhà nhanh chóng chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. TS. Vũ Văn Khoa - Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú cho biết, do bàn tay đã bị dập nát nên bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay và xử lý các vết thương.



Sau mổ, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã ổn định, nhưng cậu không khỏi lo lắng, bàng hoàng vì đã mất đi 1 phần bàn tay.



TS. Vũ Văn Khoa khuyến cáo: "Thời gian gần đây, các cơ sở y tế tiếp nhận nhiều ca chấn thương do nổ điện thoại trong lúc sạc pin. Với những chấn thương dập nát do nổ, rất khó có thể bảo tồn được chi thể, hầu hết sẽ chỉ định cắt cụt. Do đó mọi người không nên vừa sạc nguồn vừa dùng điện thoại, đồng thời nên sử dụng các sản phẩm công nghệ chính hãng và đầy đủ kiểm duyệt an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra"./.