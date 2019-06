Nắng 40 độ, 30 công nhân may nghỉ việc ra cấy lúa giúp ông cụ 70 tuổi

Theo tìm hiểu của phóng viên, cụ ông được giúp đỡ là Lê Văn Phương, Thôn Đoài Đạo, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (68 tuổi), vợ là bà Cao Thị Giới (bệnh nặng), các con đều xây dựng gia đình và đi làm ăn xa nên công việc đồng ruộng một tay ông lo.

Mấy ngày qua thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân ở Thanh Hóa phải thắp đèn đi cấy từ 3 giờ sáng để tránh nắng. Thế nhưng, trong cái nắng như lửa đốt ông Phương vẫn một mình ra đồng cấy lúa.

Các công nhân của xưởng may gần đó đã chứng kiến cảnh tượng thương cảm này và xin ý kiến lãnh đạo công ty cho họ ra cấy giúp ông cụ và được đồng ý.



Chứng kiến cảnh tượng này, khoảng 30 công nhân may đã xin chủ nghỉ việc ra cấy giúp ông cụ.

Chị Nguyễn Thị Nam, một công nhân may tại xưởng cho biết, gia đình ông Phương rất khó khăn, dù tuổi cao nhưng công việc đồng ruộng gia đình gần như mình ông làm. Sau khi được chủ xưởng may cho nghỉ sớm, khoảng 30 công nhân đã vui vẻ xắn quần xuống ruộng cấy giúp ông. Và chỉ trong vòng gần 2 giờ các công nhân may đã cấy xong gần 3 sào ruộng giúp ông. "Ruộng nhà ông ấy bên xưởng may. 10h30 trời nắng to mà ông vẫn cấy một mình, mình ông làm đến 5 sào ruộng, đã cấy 2 ngày nay rồi, khi thấy cảnh tượng đó chị em bàn với nhau và đồng ý xuống ruộng cấy với ông"./.