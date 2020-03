Nghệ An đưa vào vận hành máy xét nghiệm sớm SARS-CoV-2

Việc đưa vào vận hành máy xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 tại Nghệ An sẽ góp phần giảm tải hàng ngàn bệnh phẩm từ địa phương này chuyển ra Trung ương.

Kiểm tra kết quả máy xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đến 3 giờ sáng nay (30/3), tỉnh Nghệ An đã đưa vào vận hành máy xét nghiệm Realtime PCR và đã cho kết quả các mẫu xét nghiệm đầu tiên. Công suất hoạt động của máy này có thể xét nghiệm được từ 25 đến 30 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày và sẽ phát hiện sớm kết quả, góp phần giảm tải cho Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã gửi 368 mẫu bệnh phẩm ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, do lượng nhu cầu cần xét nghiệm quá lớn, nên đến nay hơn 200 mẫu bệnh phẩm của Nghệ An gửi ra vẫn chưa nhận được kết quả. Ông Nguyễn Văn Định cho biết, tính đến 10 giờ sáng nay Nghệ An đã tiếp nhận 3.714 người trở về từ Lào, Thái Lan để cách ly tập trung và sẵn sàng tiếp nhận khoảng 10.000 người. Với việc đưa vào vận hành thiết bị này, Nghệ An sẽ chủ động hơn trong việc phòng chống dịch Covid-19./.