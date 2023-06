VN-Index tiếp tục gặp rung lắc tại vùng 1.125 - 1.140 điểm

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng

VN-Index có diễn biến khá tương tự phiên trước nhưng với mức độ biến động hẹp hơn khi đầu phiên tăng lên vùng quanh 1.140 điểm với mức độ phân hóa mạnh, thanh khoản ở mức trung bình sau đó chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng 1.129 điểm và phục hồi tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên giao dịch ngày 27/6, VN-Index tăng 2,30 điểm (+0,20%) lên mức 1.134,33 điểm. HNX-Index kém tích cực hơn giảm 0,19 điểm (-0,08%) về mức 231,01 điểm. Độ rộng thị trường nghiên về tích cực với tổng cộng 323 mã tăng giá (14 mã tăng trần), 276 mã giảm giá (11 mã giảm sàn) và 127 mã giữ giá tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 16.022,36 tỷ đồng, giảm khá mạnh 28,50% so với phiên trước, duy trì trên trung bình. Trong đó khối lượng giao dịch trên sàn HOSE giảm 32,81%, thể hiện mức độ phân hóa mạnh, nhiều mã chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản dưới trung bình, đa số biến động hẹp trong khi một số nhóm ngành vẫn đột biến tích cực. Nhóm cổ phiếu vận tải dầu khí sau thời gian tích lũy có diễn biến nổi bật nhất trong phiên hôm nay trước những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh Quý II duy trì tăng trưởng tốt, nhiều mã tăng hết biên độ với thanh khoản đột biến như: PVT (+6,79%), PVP (+6,67%), VIP (+6,19%), PDV (+6,06%), GSP (+3,91%)... Các cổ phiếu nhóm Logistic, cảng biển đa số duy trì diễn biến khá tich cực như: TMS (+6,99%), HAH (+4,47%), VOS (+3,97%), SGP (+3,09%), PHP (+2,62%)... ngoài các mã chịu áp lực điều chỉnh VSC (-2,37%), TCL (-0,13%).

Trong khi đó nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán phần nào phản ánh thị trường khi phân hóa mạnh, thanh khoản và xu hướng tích cực tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu đầu ngành như: SSI (+3,10%), VND (+1,55%), HCM (+1,05%)... trong khi đa số chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản ở mức trên trung bình như: VIX (-3,48%), CTS (-1,56%), MBS (-10,4%), BSI (-0,88%), BVS (-0,80%)...

Theo các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch hôm nay 28/6 và chỉ số VN-Index sẽ tiến về vùng kháng cự 1.135 – 1.145 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng và thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen và dòng tiền có thể sẽ còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cũng khó khăn hơn trong ngắn hạn.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và hạn chế tăng tỷ trọng cổ phiếu hoặc chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp do rủi ro thị trường đang ở mức cao”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận một phiên giao dịch khá giằng co, và đóng cửa tăng nhẹ, mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp rung lắc trong phiên hôm nay 28/6.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 28/6, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.125 – 1.130 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.135 – 1.140 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đánh giá, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên hình thành nến long legged Doji thể hiện tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư cũng như sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Xét về khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo MACD và RSI đều đang dần đi ngang cho thấy áp lực bán chốt lời ngắn hạn gia tăng ngay sau khi VN-Index vượt qua vùng đỉnh cũ quanh 1.125. Với diễn biến hiện tại, thị trường có thể sẽ giao dịch tích lũy và kiểm tra lại khu vực điểm số nêu trên trong các phiên sắp tới.

“VN-Index vẫn cần có được phiên bùng nổ thuyết phục đi cùng thanh khoản tốt để bứt phá hẳn ra khỏi khu vực sideway và xóa đi rủi ro hình thành tín hiệu phân kỳ âm điều chỉnh giảm. Do đó, các nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu hiện tại, bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và chỉ giải ngân thêm khi thị trường có tín hiệu rõ ràng hơn thông qua việc gia tăng mạnh thanh khoản mua chủ động”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.