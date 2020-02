Người lao động có được hưởng lương khi nghỉ làm do dịch corona?

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Sau đó, Bộ GDĐT cũng đã có Công văn số 266/BGDĐT-GDTC đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu, đề xuất của sở GDĐT và sở Y tế. Đến nay, hầu hết các địa phương đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1-2 tuần để phòng dịch corona. Theo đó, nhiều giáo viên cũng được nghỉ trong thời gian này.

Giáo viên và học sinh phải nghỉ học dài ngày do dịch corona hoành hành.

Vậy trong thời gian nghỉ do dịch bệnh, giảng viên - giáo viên, nhân viên trường học có được trả lương?

Luật sư Mai Thảo, Trưởng Ban Dân sự Công ty Luật TAT Law Firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của Bộ luật Lao động, thì quãng thời gian giáo viên, nhân viên trường học nghỉ làm do dịch bệnh được xác định là quãng thời gian ngừng việc. Bộ luật Lao động 2012 quy định việc trả lương trong thời gian ngừng việc như sau: Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động vẫn phải trả đủ lương cho người lao động, ngược lại nếu do lỗi của người lao động thì người lao động không được hưởng lương.

Luật sư Mai Thảo, Trưởng Ban Dân sự Công ty Luật TAT Law Firm (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

"Đối với trường hợp ngừng việc vì nguyên nhân khách quan như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Điều này được hiểu là, thời gian giáo viên (kể cả hai nhóm giáo viên là viên chức làm việc theo hợp đồng lao động của viên chức, và giáo viên thực hiện công tác giáo dục theo hợp đồng lao động ký với trường học, công – nhân viên trường học) nghỉ theo chỉ đạo Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Thời gian ngừng việc này không do lỗi của giáo viên và trường học, mà do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh", Luật sư Mai Thảo cho hay.

Theo đó, trường học - các đơn vị sự nghiệp giáo dục vẫn thực hiện thanh toán lương cho giáo viên, nhân viên trường học nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. (Vùng I: 4.420.000đồng/tháng, Vùng II: 3.920.000đồng/tháng; Vùng III: 3.430.000đồng/tháng, Vùng IV 3.070.000đồng/tháng), như vậy thu nhập đó không còn căn cứ theo hợp đồng lao động. Riêng đối với giáo viên là viên chức thì vẫn được hưởng các khoản phụ cấp như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực … theo quy định của Luật Viên chức 2010, Luật Giáo dục 2005 (sắp thay thế bởi Luật Giáo dục 2019) và Bộ luật Lao động 2013.

Cũng theo Luật sư Mai Thảo, dịch viêm phổi cấp do coronavirus có khả năng kéo dài, trong trường hợp khẩn cấp nhất, tất cả các lĩnh vực lao động khác cũng có khả năng đóng băng, người lao động phải ngừng việc ở nhà để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Trong trường hợp đó, không chỉ là giáo viên, mà tất cả người lao động trong các lĩnh vực ngành nghề, khi có thông báo Bộ, yêu cầu người lao động được ngừng việc thì người lao động vẫn được hưởng lương trong thời gian ngừng việc.

Ai là người thanh toán lương trong thời gian ngừng việc?

Luật sư Mai Thảo cho rằng, thời gian người lao động ngừng việc cũng gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho người sử dụng lao động. Vậy, để đảm bảo dung hoà lợi ích các bên, theo quy định trên thì trước tiên, người sử dụng lao động vẫn là người thanh toán lương cho người lao động trong quãng thời gian ngừng việc.

Lực lượng chức năng khử trùng trong lớp học.

"Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, thì nguồn dự phòng ngân sách nhà nước là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách và được sử dụng trong những trường hợp chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác. Xem xét quy định này, trong trường hợp thiệt hại do dịch bệnh thì Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp cân nhắc trình Thủ tướng có thể xem xét quyết định việc sử dụng nguồn ngân sách dự phòng Trung ương trong công tác khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra. Từ nguồn ngân sách này, các Bộ - Ban – Ngành có thể sử dụng để hỗ trợ các Doanh nghiệp khắc phục hậu quả, trong đó có phần thanh toán lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc", Luật sư Mai Thảo nhấn mạnh./.

