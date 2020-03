Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn đến sớm ở Trung Bộ

Trung Bộ thiếu hụt nguồn nước rất nhiều trong mùa khô 2020

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, mùa mưa lũ năm 2019 các đợt mưa lớn xuất hiện ít, tổng thời gian mưa ngắn, lũ phổ biến ở mức lũ vừa và nhỏ. Tổng lượng dòng chảy trên các lưu vực trên toàn quốc nói chung và khu vực Trung Bộ nói riêng ở mức thấp và thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Dự báo mùa khô năm 2020, ở khu vực Trung Bộ sẽ thiếu hụt trầm trọng nguồn nước, xâm nhập mặn sẽ đến sớm và ảnh hưởng sâu rộng đến khu vực.

Theo ông Vũ Đức Long - PGĐ trung tâm dự báo KTTV quốc gia cho biết, hiện nay, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 40-80%, một số sông thiếu hụt trên 80% như trên sông Cả (Nghệ An) tại Yên Thượng, sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn.

Dung tích các hồ thủy lợi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thiếu hụt từ 10-30% so với dung tích thiết kế (DTTK); các hồ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thiếu hụt từ 11-47% so với DTTK; các hồ ở khu vực Tây Nguyên thiếu hụt từ 2-10% so với DTTK; Các hồ thủy điện vừa và lớn khu vực Bắc Trung Bộ thiếu hụt từ 17-25% so với DTTK; các hồ Trung Trung Bộ thiếu hụt từ 10-66% so với DTTK; các hồ Nam Trung Bộ thiếu hụt 12-55% so với DTTK; các hồ ở Tây Nguyên thiếu hụt từ 10-25% so với DTTK.

Nhận định về tình hình nguồn nước trong mùa khô năm 2020 ở khu vực Trung Bộ, ông Vũ Đức Long cho biết, hiện tượng ENSO trong những tháng nửa đầu năm 2020 ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020.

Ông Vũ Đức Long - PGĐ trung tâm dự báo KTTV quốc gia.

“Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5-1,5oC độ. Tổng lượng mưa trong các tháng tiếp theo của mùa khô năm 2020 trên toàn quốc nói chung và khu vực Trung Bộ nói riêng phổ biến đều ở mức thiếu hụt so với TBNN, thậm chí nhiều khu vực thiếu hụt rất nhiều”, ông Long nhấn mạnh.

Hạn hán khiến xâm nhập mặn đến sớm, ảnh hưởng sâu rộng hơn

Theo ông Long, nguồn nước trên các sông suối khu vực khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm và thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 35-70%, một số sông thiếu hụt trên 80%.

“Nguy cơ cao xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước ở khu vực Trung Bộ trong các tháng tiếp theo của mùa khô năm 2020. Cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn vào các cửa sông ở khu vực này sẽ diễn ra sớm hơn và xâm nhập sâu hơn”, ông Long cho biết thêm.

Các hồ chứa tại khu vực cạn khô nước.

Theo ông Long, cụ thể thì từ tháng 3-5/2020, tình trạng khô hạn thiếu nước có khả năng xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Từ tháng 6-8/2020, tình trạng khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ và diễn ra gay gắt hơn mùa khô năm 2019./.