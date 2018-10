Nhà cháy dữ dội, nghi do chồng đổ xăng đốt

Sự việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng). Gia đình ông Đoàn bán lẻ xăng dầu, trong nhà có nhiều chai xăng nhỏ nên ngọn lửa lan nhanh, bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Vợ và con ông Đoàn đã kịp thoát ra ngoài nhưng ông Đoàn không chạy kịp nên 2 người hàng xóm vào cứu cũng bị bỏng nặng. Nhiều nhà xung quanh phải chuyển đồ đạc ra ngoài vì sợ đám cháy lan sang.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường, điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Sau gần 2 giờ, đám cháy được dập tắt nhưng ngôi nhà và toàn bộ đồ đạc bên trong đã bị thiêu hủy hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra đám cháy, vợ chồng ông Đoàn xảy ra mâu thuẫn. Có người đã nhìn thấy ông Đoàn đổ xăng khắp nhà rồi châm lửa đốt. Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng Vũ Hồng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

"Thời điểm khi xuất hiện cháy, địa phương đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy của xã đến đảm bảo an toàn cho người; phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Thứ hai, chúng tôi đã báo cáo và xin công an huyện xuống tăng cường. Sáng nay, địa phương cùng với công an huyện và công an thành phố giám định hiện trường, kiểm tra cụ thể, kết luận vụ việc", ông Vũ Hồng Nam cho biết thêm./.

