Nhà hàng, quán nhậu ở Nghệ An vắng tanh khi Nghị định 100 có hiệu lực

Tối 6/1, Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp tục lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến phố theo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Nhiều nhà hàng, quán nhậu vắng khách sau khi Nghị định 100 có hiệu lực.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường có nhiều quán nhậu “đóng đô” như Phan Đăng Lưu, Lê Nin, Lê Mao kéo dài… trước đó luôn tấp nập khách nhưng những ngày trở lại đây rơi vào cảnh vắng tanh, ế ẩm. Những tuyến phố này vốn là khu vực ồn ào, náo nhiệt, tuy nhiên lượng khách đến ăn uống đã giảm mạnh.

Theo một số chủ quán nhậu trên đường Lê Nin, sau khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực thì lượng khách đến quán bắt đầu giảm dần. Đặc biệt là vài ngày gần đây, khiến quán có doanh thu giảm từ 30 - 70%.

Khung cảnh ảm đạm nơi những quán nhậu thường ngày tấp nập khách.

“Bình thường giờ này quán chật ních người, có hôm phải đưa thêm bàn ra vỉa hè. Nay người ta sợ bị phạt nồng độ cồn nên có đi nhậu nữa đâu. Cả quán chỉ có ít người vậy thôi. Doanh thu trong ba ngày qua của chị chỉ còn 1/3 so với trước. Trong khi, cuối năm là đợt có doanh thu cao điểm nhất vì liên hoan, tất niên nhiều. Có hôm chỉ có “lác đác” vài ba bàn tới ăn”, một chủ quán chia sẻ.

Mặc dù doanh thu giảm, không có khách nhưng chủ quán vẫn phải giữ 6 nhân viên chạy bàn cùng các nhân viên khác vì dịp Tết sắp đến gần, nếu cho nghỉ thời gian này thì những ngày sau nếu khách trở lại sẽ rất khó tuyển.

Thậm chí, trước tình cảnh buôn bán ế ẩm kéo dài, một số quán nhậu nhỏ đã phải tạm thời đóng cửa để chờ có phương án mới.

Buổi tối luôn là thời gian nhộn nhịp nhất ở các quán nhậu, tuy nhiên đến nay khung cảnh vắng vẻ luôn hiện hữu.

Anh Nguyễn Văn Phương, nhân viên một quán nhậu trên đường Lê Nin cho hay, nhiều bàn tiệc đã không có rượu, bia, thay vào đó là những loại nước ngọt, nước suối dù đàn ông luôn chiếm tỉ lệ lớn trong bàn.

Một nhóm trẻ đang liên hoan ăn tất niên sớm vui vẻ chia sẻ: Cả nhóm đã thống nhất với nhau từ trước chỉ uống nước ngọt và nước suối chứ không uống bia để đảm bảo an toàn và nhất là tránh bị xử phạt.

Trong khi đó, nhiều quán hàng bắt đầu thu hút khách hàng bằng cách bố trí một khoảng sân rộng để lưu trú phương tiện của khách để lại khi say. Nhà hàng cũng cắt cử nhân viên đưa khách về nhà miễn phí nếu có nhu cầu song vẫn chưa mấy khả quan.

Nhiều nhà hàng không có 1 bóng khách.

Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu, bia 2019 có hiệu lực, tỷ lệ người sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giảm hơn rất nhiều so với trước.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đã chỉ đạo lực lượng CSGT phải quyết liệt và làm dứt điểm, không thể nương tay với bất cứ một trường hợp nào. Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, đơn vị này sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn./.