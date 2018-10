Nhiều người Hà Nội bất chấp băng qua dải phân cách đi ngược chiều

Vào giờ cao điểm đoạn đường hướng Cầu Giấy, Bưởi, Vành đai 2... đổ về trục đường Láng- Ngã Tư Sở luôn đông đúc. Khi đến đoạn cầu Yên Hòa, các phương tiện thường ùn ứ do tắc từ bên trong đường Nguyễn Khang ra ngoài, hoặc do các phương tiện va chạm khi ra vào cầu này. Để tránh tắc đường, nhiều người chọn giải pháp "nhanh gọn" là quay đầu xe sang làn đường Láng - Cầu Giấy để đi ngược chiều hoặc đi đường khác. Va chạm giao thông luôn là điều khó tránh khỏi khi người đi xe máy lấn vào đường ô tô. Nhiều người khi lái xe qua gờ dải phân cách phải chống chân vì tay lái yếu, dễ bị ngã xe. Theo người dân, trước đây có gạch lát ở đoạn dải phân cách phân ranh giới 2 làn đường này. Tuy nhiên, do có quá nhiều phương tiện đi qua đã cày tung những hàng gạch ở đây. "Công an cũng nhắc nhở nhiều về việc người dân trèo qua dải phân cách nơi đây. Tuy nhiên, người tham gia giao thông vẫn không tuân thủ pháp luật", ông Nguyễn Quang Dũng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay. Việc va chạm giữa các xe là điều khó tránh khỏi. Một người băng ngang đường để đi ngược chiều về phía Chùa Láng, khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển gây nên tình trạng ùn tắc đường. Tình trạng giao thông hỗn loạn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt tình trạng trên, tránh tai nạn không đáng có xảy ra. Khu vực các phương tiện di chuyển vượt qua dải phân cách để đi sang đường là đoạn đối diện cây xăng CTM số 1174 đường Láng-Cầu Giấy.

Vào giờ cao điểm đoạn đường hướng Cầu Giấy, Bưởi, Vành đai 2... đổ về trục đường Láng- Ngã Tư Sở luôn đông đúc. Khi đến đoạn cầu Yên Hòa, các phương tiện thường ùn ứ do tắc từ bên trong đường Nguyễn Khang ra ngoài, hoặc do các phương tiện va chạm khi ra vào cầu này. Để tránh tắc đường, nhiều người chọn giải pháp "nhanh gọn" là quay đầu xe sang làn đường Láng - Cầu Giấy để đi ngược chiều hoặc đi đường khác. Va chạm giao thông luôn là điều khó tránh khỏi khi người đi xe máy lấn vào đường ô tô. Nhiều người khi lái xe qua gờ dải phân cách phải chống chân vì tay lái yếu, dễ bị ngã xe. Theo người dân, trước đây có gạch lát ở đoạn dải phân cách phân ranh giới 2 làn đường này. Tuy nhiên, do có quá nhiều phương tiện đi qua đã cày tung những hàng gạch ở đây. "Công an cũng nhắc nhở nhiều về việc người dân trèo qua dải phân cách nơi đây. Tuy nhiên, người tham gia giao thông vẫn không tuân thủ pháp luật", ông Nguyễn Quang Dũng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay. Việc va chạm giữa các xe là điều khó tránh khỏi. Một người băng ngang đường để đi ngược chiều về phía Chùa Láng, khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển gây nên tình trạng ùn tắc đường. Tình trạng giao thông hỗn loạn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt tình trạng trên, tránh tai nạn không đáng có xảy ra. Khu vực các phương tiện di chuyển vượt qua dải phân cách để đi sang đường là đoạn đối diện cây xăng CTM số 1174 đường Láng-Cầu Giấy.