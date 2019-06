Nữ sinh 14 tuổi ở Hưng Yên mất tích bí ẩn

Ngày 27/6, ông Phạm Văn Cừ, trú tại thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, con gái ông là Phạm Thị Trang (14 tuổi) mất tích bí ẩn hơn 1 tuần nay. Nhiều ngày qua gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin của con gái khiến ai cũng lo lắng.

Em Phạm Thị Trang.

Trước đó khoảng 7h ngày 19/6, Trang nói với gia đình là đi học thêm nhưng đến tối muộn cùng ngày vẫn không thấy về. Lúc này cả hai bên gia đình nội, ngoại tá hoả đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có kết quả.



Một số bạn bè của Trang cho hay, khoảng 8h ngày 19/6 nhìn thấy nữ sinh này lên chiếc xe taxi màu trắng đón trước cổng trường THCS Tân Dân.

Hiện gia đình ông Cừ đã gửi đơn trình báo lên Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên, nhờ lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm con gái.

Trang vừa học hết lớp 8, đang trong quá trình nghỉ hè. Từ đầu tháng 6/2019 Trang xin gia đình cho đi học thêm thì đến 19/6 xảy ra vụ việc. Ở nhà, Trang là người con ngoan, đi đâu cũng xin phép bố mẹ, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì khiến gia đình rất lo lắng. Trang là con út trong gia đình, Trang còn có hai người anh trai nữa. Hiện cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4. Bố mẹ Trang chỉ làm nông nên cuộc sống khá khó khăn.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

“Mấy hôm nay vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì lo cho con, lo sợ con bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài”, ông Cừ chia sẻ.

Đại diện Công an huyện Khoái Châu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ gia đình, hiện công an huyện đang phát đi thông báo cho các địa phương lân cận, nếu ai nhìn thấy Trang thì có thể gọi điện đến Công an huyện Khoái Châu để báo tin hoặc gọi cho gia đình.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER