Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

Những ngày này, thôn Phạm 7 và Tái 1 (Đinh Xá, Phủ Lý, Hà Nam) mênh mông giữa biển nước. Nhà máy nước Đinh Xá cung cấp nước cho 12.000 hộ dân (tại 5 xã: Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Phong, Liêm Cầm, Liêm Thuận) cũng chung tình trạng. Theo ông Phạm Ngọc Long - Quản lý nhà máy nước Đinh Xá, đã 4 ngày nay, nhà máy không thể hoạt động. Các tổ máy đều ngập trong nước. Việc công tác của cán bộ, nhân viên cũng vì thế đình trệ. Ông Long cũng cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp nhà máy rơi vào tình trạng này. Tháng 10/2017, trận lụt lịch sử đã nhấn chìm nhà máy. Các đồ dùng của nhân viên trực ca: bàn ghế, giường tủ khó có thể tái sử dụng sau khi nước rút do đã "no nước" trong thời gian dài. Không khó để hình dung các mực nước rút dần theo thời gian tại nhà máy này. Rời nhà máy nước Đinh Xá, nhóm phóng viên VOV.VN tiến sâu vào các khu dân cư có nhà nhưng chẳng thể ở vì xung quanh đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy nước lũ, bèo dại... nhiều nơi nồng nặc mùi hôi thối của xác động vật chết mấy ngày qua. Phương tiện di chuyển trong những khu vực ngập nước trong thời gian qua là những chiếc thuyền. Người già, trẻ nhỏ được di chuyển đến nơi khô ráo khác để tiện sinh hoạt thường ngày. Mỗi gia đình chỉ để lại 1 người để trông nom nhà cửa. Rơi vào tình cảnh này, họ cũng chỉ biết ngán ngẩm cười trừ cho qua ngày. Trước cửa mỗi nhà không phải xe máy hay ô tô mà là những chiếc thuyền. Người dân cho biết, thời gian này nước đã dần rút. Trước đó 2 ngày, nơi sâu nhất ngập hơn 2 mét, gần chạm nóc nhà cấp 4. Trong ảnh, vệt nước in trên tường gần đến nóc 1 ngôi nhà cao gần 3 mét. Đoạn đê bối được đập ra để thoát nước cho khu vực bị ngập. Gia anh Phạm Văn Sỹ (thôn Tái 1, Đình Xá) chặn lưới ở cửa rút nước đề phòng cá chạy ra sông. Họ cũng tham gia công việc cứu hộ đê trong thời gian xảy ra xung yếu. Khu vực quanh đê bối này, người dân phải chặn các bao cát gần bờ, ngăn dòng nước không tràn vào sân nhà khi mực nước lên cao. Ông Quyền Đình Hùng (thôn Tái 1, Đình Xá) kể lại trận lụt năm 2017 khiến ông suýt mất mạng vì nước lũ đổ về trong đêm khiến ông không kịp "trở tay". "Tính ra, trong 9 tháng qua (tháng 10/2017 - 7/2018 -PV), gia đình tôi phải chạy loạn vì nước lũ tới 2 lần. Liên tiếp bị xáo trộn cuộc sống, làm sao gia đình tôi có thể yên ổn làm ăn" Ngoài việc kê bàn thờ gia tiên cao thêm 1,5m, vợ chồng ông Hùng phải mắc quần áo lên tận trần nhà để chống ướt. Nước lũ thoát đi cũng là lúc vườn đu đủ của bà Nguyễn Thị Bứa (83 tuổi, thôn Tái 1, Đình Xá) chết vì úng. Một số hộ dân có đàn gia súc, gia cầm lớn phải lùa lên đê. Chúng đã nằm "nghỉ ngơi" trên bờ suốt 4 ngày nay và dự kiến có thể còn kéo dài hơn khi miền Bắc tiếp tục dự báo có mưa trong những ngày tới. Thời điểm này tại nhiều nhà dân tại thôn Tái 1 và Phạm 7, người và vật có chung không gian sinh hoạt. e29aff070b8cb1cf2de2668a02bf1c78/5b5bd074/2018_07_26/nbc3pdJLUDg/ngapdinhxa25072018.mp4

