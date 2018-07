Chiều tối nay, tâm bão số 3 sẽ đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh

Bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, tâm bão sẽ đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh. Vùng gió mạnh nằm ở phía Bắc tâm bão, ven biển cấp 8, đất liền cấp 6-7, trọng điểm ở khu vực Bắc Nghệ An và Thanh Hóa” – ông Hoàng Đức Cường cho biết.

