Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Bao giờ dân có “nước sạch” thực sự?

Cùng với việc xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi xả chất thải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho TP Hà Nội . Tập trung xác minh truy bắt đối tượng Lý Đình Vũ và các đối tượng liên quan; thu giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 99C- 087. 83; tổ chức truy xét nguồn chất thải. Trong ảnh: Chiếc ô tô dùng để chở dầu thải là tang vật của vụ án đã bị công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ để phục vụ điều tra.