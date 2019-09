Phát hiện 1 thi thể dưới chân cầu Hòa Xuân, Đà Nẵng

Lúc 7h45 phút sáng 13/9, Công an phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhận tin báo dưới chân cầu Hoà Xuân có thi thể 1 nam thanh niên.

Vị trí xác định thi thể nạn nhân.

Công an Phường báo cáo Công an Quận phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cẩm Lệ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khám nghiệm tử thi. Qua đó, xác định nạn nhân là Lê Văn Hùng (27 tuổi) trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nguyên nhân chết do sử dụng ma tuý và bị sốc thuốc.

Sáng sớm nên rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm sát chân cầu có đeo một cặp màu đen, trong cặp có một giấy tờ xe, 1 điện thoại Nokia, 1 ống tiêm bên ngoài tay trái nạn nhân, 1 ống tiêm trong túi quần bên trái. Cách nạn nhân khoảng 10m có một xe máy biển kiểm soát 73k3-4741. Hiện, cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng./.