Phát hiện 4 bộ xương người gần bờ sông Sài Gòn

Tối nay (8/4), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ việc 4 bộ xương người được phát hiện gần bờ sông Sài Gòn.

4 bộ xương người được phát hiện gần sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (8/4), người dân đi ngang khu vực bờ sông gần cầu Phú Long, thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An thì phát hiện một bộ phận giống thi thể người trồi lên trên mặt đất. Người này hốt hoảng trình báo công an phường Vĩnh Phú.

Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Phú đã phong tỏa hiện trường, hỗ trợ Công an thành phố Thuận An và Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc. Sau nhiều giờ khám nghiệm, 4 bộ xương người chưa hoàn chỉnh đã lộ ra. Công an tiến hành lấy mẫu đưa đi xét nghiệm ADN để điều tra./.

Người dân sinh sống trong khu vực cho biết, nơi phát hiện bộ xương trước đây có nhiều mồ mả. Có khả năng là quá trình đào đất san ủi mặt bằng để làm dự án tại đây đã khiến các bộ xương lộ ra khỏi lòng đất./.