Phát hiện bãi gỗ lậu “khủng” dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A

Một số lóng gỗ đã được trục vớt và còn rất nhiều cây gỗ lớn khác vẫn đang nằm dưới lòng hồ.

Khu vực lòng hồ phát hiện bãi gỗ thuộc địa phận làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Một khúc gỗ "khủng" dưới lòng hồ

Theo ông Phan Trung Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, nhận được tin báo của người dân về bãi gỗ dưới lòng hồ, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với các ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, bảo vệ hiện trường và trục vớt gỗ.Do nước hồ thủy điện rất sâu nên việc trục vớt gặp nhiều khó khăn.

“Hiện nay, do điều kiện nước sâu nên số còn lại chưa trục vớt được. UBND huyện đã giao cho Công an huyện cùng với kiểm lâm, dân quân, công an của xã Ia Khai có kế hoạch bảo vệ hiện trường và khẩn trương bằng mọi biện pháp để trục vớt số gỗ này về. Đồng thời kiểm tra, xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ để xử lý theo quy định của pháp luật”, Ông Trung Tường nói.

Số gỗ đã trục vớt

Theo thông tin từ lực lượng chức năng huyện Ia Grai, số gỗ trục vớt được đến chiều tối 3/1 mới khoảng 3m3, gồm các loại gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 6. Đến chiều 4/1 đã có hàng chục lóng gỗ được trục vớt, đường kính bình quân của các lóng gỗ là 50-60cm, có cây đường kính đến 1m.

Thực tế hiện trường cho thấy có không ít dấu hiệu bất thường mà rõ rệt nhất là con đường dẫn vào bãi gỗ đã được san ủi rất bài bản. Ông Puih Dinh, Chủ tịch UBND xã Ia Khai cho biết, đây là con đường có từ lâu, phục vụ việc phát nương làm rẫy của người dân, xã và huyện chưa có chủ trương mở rộng hay san ủi đường. Với nghi vấn lâm tặc mở đường để chở gỗ lậu, ông Puih Dinh cho biết đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

“Đường bà con làm nương rẫy, thu hoạch sắn, điều thì đi đường đó. Nhưng mà khi mở rộng, san ủi thì xã không biết. Ngay hôm qua đi mà anh em cũng không biết. Xã đã giao cho Công an xã đi xác minh nhưng chưa ai nhận”, ông Dinh nói.

Khu vực phát hiện bãi gỗ thuộc lòng hồ thủy điện Sê San 3A

Cũng theo ông Puih Dinh, Chủ tịch UBND xã Ia Khai, trên địa bàn cũng đã nhiều lần bắt được các vụ vận chuyển gỗ trái phép. Trong hai năm 2016 và 2017, lực lượng của xã phối hợp với lực lượng chức năng của huyện và tỉnh phát hiện, bắt giữ 17 vụ, tịch thu hơn 51 mét khối gỗ các loại. Các vụ vi phạm được phát hiện xảy ra chủ yếu tại khu vực lòng thủy điện Sê San 3A và Sê San 4./.

