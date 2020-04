Phi công người Anh mắc Covid-19 sốt cao liên tục, phải can thiệp ECMO

Trước tình trạng sức khỏe diễn biến xấu của phi công người Anh - bệnh nhân 91 tại Việt Nam, là ca đầu tiên được phát hiện ở quán Buddha – Quận 2 TP HCM, trong sáng nay (6/4), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ định cho bệnh nhân can thiệp ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể).

Sau đó, ê kíp đặc nhiệm về ECMO của Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ thực hiện ECMO cho bệnh nhân tại phòng cách ly áp lực âm Khoa Nhiễm D - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết, bệnh nhân phi công người Anh đếm khám và được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 18/3. Bệnh nhân này sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần.

Quán bar Buddha - nơi bệnh nhân mắc Covid-19 số 91 từng ghé qua.

Hình ảnh chụp X-quang phổi cho thấy tổn thương mô kẽ, phế nang lan tỏa 2 phế trường, diễn tiến ngày càng xấu hơn. Bệnh nhân được điều trị hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi, sau đó chuyển sang thở qua mặt nạ (oxy mask) từ ngày 25/3.

Đến ngày 5/4, tình trạng không biến chuyển, các bác sĩ phải cho bệnh nhân thở máy xâm lấn. Bác sĩ Châu cũng cho biết, kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR mẫu bệnh phẩm đường hô hấp cách đây 3 ngày còn dương tính, tải lượng virus còn cao.

Như VOV đã đưa tin, bệnh nhân Covid-19 số 91 là phi công của Hãng hàng không Vietnam Airlines, 43 tuổi, quốc tịch Anh, tạm trú tại Quận 2, TP HCM được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào ngày 20/3/2020.

Trước đó, ngày 8/3, bệnh nhân là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam, số ghế 5K trên chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Các thông tin lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội sau đó, hiện bệnh nhân chưa nhớ rõ.

Đến ngày 16/3, bệnh nhân tham gia chuyến bay VN272 từ TP HCM đi Hà Nội và bay chiều ngược lại trên chuyến bay VN607 trong cùng ngày. Từ ngày 13 đến 18/3 bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí. Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho. Một ngày sau, bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM khám, nhập viện với tình trạng X-quang có tổn thương nhu mô phổi phải.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 20/3, Viện Pasteur TP HCM đã xét nghiệm khẳng định bệnh nhân này mắc Covid-19.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy trong ngày 14/3, bệnh nhân mắc Covid-19 số 91 có đến quán bar Buddha. Liên quan đến ca bệnh này, đã có nhiều chung cư ở Quận 2 như Masteri, The Gold View, The Ascent và cả Công an phường Thảo Điền... bị cách ly, phong tỏa để điều tra dịch tễ và khử khuẩn.

Đến nay, ngành y tế TP HCM đã thực hiện hơn 3.000 mẫu xét nghiệm liên quan đến quán Buddha, xác định được 18 ca mắc Covid-19./.