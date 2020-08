Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự chương trình Vì bình yên cuộc sống

Tối 12/8 tại Hà Nội, kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” và Tuyên dương các tập thể, cá nhân CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tới dự chương trình có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện các Bộ ban ngành.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

94 tập thể và cá nhân được tuyên dương là những điển hình vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, lao động có năng suất cao, chất lượng tốt, vừa tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng và triển khai hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự. Đây là lực lượng chính, sáng tạo nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ an ninh công nhân”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Đội dân quân tự vệ trong doanh nghiệp”. Hiện cả nước thành lập được hơn 2 nghìn 5 trăm tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tại 22 địa phương. Các tổ tự quản khu nhà trọ đã phối hợp với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh trật tự, giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Nguyễn Đình Khang khẳng định: "Các điển hình là các tấm gương, có những cách làm hay, đem lại hiệu quả trong công tác phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh trật tự với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự 24/24, điều tiết giao thông khu vực trước cổng khi vào ca và giờ cao điểm tan ca, đảm bảo giao thông thông suốt; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng an ninh ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối, kích động, các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội…

Điều này giúp cho tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực doanh nghiệp, cơ quan, khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Những cống hiến thầm lặng của các đồng chí và của nhiều tập thể, cá nhân khác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh tổ chức Công đoàn, đem lại sức sống mới cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc."/.