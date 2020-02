Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Phải an toàn, an tâm mới cho học sinh đi học trở lại”

Sáng nay (14/2, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) với các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ: “Ngày 11/2, tôi đã yêu cầu Bộ Giáo dục-Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại. Tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Chưa làm cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa đi học trở lại”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn, nhưng như vậy cũng chưa đủ mà phải hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh an tâm.

“Chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. An toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh. Không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một lần nữa nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của các bậc phụ huynh, của xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân. Những việc liên quan tới đông đảo người dân thì ngoài yếu tố chuyên môn phải đặc biệt lưu ý tới sự đồng thuận của nhân dân.

Điều cần thiết nhất lúc này làm lúc này là tiếp tục thực hiện thật tốt công tác chống dịch, công tác đảm bảo an toàn trong trường học, đặc biệt phải tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp chống dịch nói chung và việc trở lại trường của học sinh nói riêng./.