Phóng viên VTC News bị nhân viên bảo vệ bãi rác tấn công

Trong lúc tác nghiệp phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng một phóng viên của báo điện tử VTC News đã bị nhân viên bảo vệ của bãi xử lý rác thải này tấn công và giữ người trái phép.

Phóng viên VTC News Nguyễn Thanh Ba (áo trắng, đeo kính) cùng những người liên quan tại trụ sở Công an.

Khoảng 15h chiều 15/10, anh Nguyễn Thanh Ba, phóng viên báo VTC News cùng một đồng nghiệp đi thực tế thu thập tư liệu phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khi đến khu vực bãi rác ở tổ 70, khối phố Khánh Sơn, phóng viên Thanh Ba cùng đồng nghiệp vào bên trong bãi rác để ghi hình.

Tại khu vực này, không có hàng rào và biển cấm. Sau khi tác nghiệp xong trở ra, phóng viên Thanh Ba bị một người mặc đồng phục bảo vệ chặn lại, dùng lời lẽ tục tĩu, hăm dọa. Mặc dù phóng viên Thanh Ba đã giới thiệu và giải thích nhưng người này vẫn liên tục theo sát và khống chế, túm cổ áo đe dọa đòi giết và chôn phóng viên VTC News.

Phóng viên Thanh Ba trình bày sự việc tại cơ quan công an.

Tiếp sau đó, một số người tự xưng bảo vệ đến khống chế, đòi tịch thu phương tiện tác nghiệp và túm cổ áo kéo phóng viên Thanh Ba vào phòng làm việc của bãi rác Khánh Sơn. Sau một tiếng đồng hồ bị giam lỏng và làm việc với một người tên Huy tại phòng làm việc của bãi rác, phóng viên Thanh Ba và một đồng nghiệp mới được cho ra về sau khi xuất hiện nhiều nhà báo tại khu vực này.

Phóng viên Nguyễn Thanh Ba cho biết, ngay sau khi ra khỏi nơi làm việc của bãi rác Khánh Sơn đã đến trình bày sự việc với Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý./.

