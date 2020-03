Phớt lờ khuyến cáo, nhiều người vẫn gửi đồ tiếp tế vào khu cách ly Pháp Vân

Nhiều gia đình do bận bịu công việc đã nhờ dịch vụ xe ôm Grab mang đến những thùng đựng đầy nhu yếu phẩm.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên thuộc Thành đoàn Hà Nội đã làm thay nhiệm vụ của lực lượng Công an, Quân đội trong việc tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa ký gửi bước đầu trước khi bàn giao cho đội ngũ Y tế phun xịt khuẩn và chuyển vào bên trong.

