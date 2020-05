Phụ huynh tố Hà Nội Academy không minh bạch trong việc tăng học phí

Nhiều phụ huynh trường Hà Nội Academy bức xúc, tháng 3/2020, trong khi học sinh vẫn chưa bắt đầu học kỳ II năm học 2019-2020, lãnh đạo trường đã thông báo học phí năm học mới, rồi âm thầm tăng không giải thích lý do.



Trường song ngữ quốc tế Hà Nội Academy (Hà Nội Academy), có địa chỉ tại D45-D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long - Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, do Công ty Cổ phần đầu tư và Giáo dục Hà Nội Academy làm chủ quản.



Thông tin với với phóng viên, nhiều bậc phụ huynh có con đang theo học tại đây cho biết, mức học phí của cấp Tiểu học tại trường vào khoảng 140 triệu đồng/năm, cấp THCS khoảng 166 triệu đồng/năm và THPT là hơn 200 triệu/năm. Trong đó, nhiều gia đình đầu tư cho cả 2 con theo học tại Hà Nội Academy. Bất cứ bậc phụ huynh nào khi đưa con đi học đều đặt niềm tin vào giáo viên vào nhà trường. Họ sẵn sàng chi khoản đầu tư không nhỏ này để đổi lấy chất lượng dạy và học tốt nhất, cũng như cơ sở vật chất mà nhà trường mang lại.

Vậy điều gì đã gây bức xúc, dẫn đến lá đơn kiến nghị từ phụ huynh của 480 học sinh Trường Hà Nội Academy gửi tới Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại TP Hà Nội và Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ vào ngày 18/5/2020 vừa qua?

Phụ huynh trường Hà Nội Academy bức xúc, phản ánh các vấn đề của trường với phóng viên.

Âm thầm tăng học phí không có lý do

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV.VN, đơn kiến nghị của Ban đại diện thay mặt cho phụ huynh của 480 học sinh đang theo học tại Hà Nội Academy nêu rõ những bức xúc tích tụ trong cả một năm học vừa qua, với nhiều vấn đề nghiêm trọng mà nhà trường và Ban lãnh đạo đã bưng bít thông tin và phớt lờ ý kiến của phụ huynh.

Theo phản ánh của phụ huynh trong đơn kiến nghị, tháng 3/2020, khi cả nước còn đang gồng mình chống lại đại dịch Covid 19 và các học sinh vẫn chưa bắt đầu học kỳ II của năm học 2019-2020 thì lãnh đạo trường Hà Nội Academy đã chỉ đạo gửi thông báo đóng tiền học cho năm học mới 2020-2021, mặc dù toàn bộ học phí học kỳ II của năm học 2019-2020 các phụ huynh đã nộp hết.

Không những vậy, trong thông báo đóng học phí của năm học mới, nhà trường đã âm thầm điều chỉnh tăng học phí so với năm học trước mà không có thông báo chính thức về mức tăng này. Đã là 3 năm liên tiếp trường điều chỉnh tăng học phí theo cách này.

Cũng theo đơn kiến nghị gửi Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại TP Hà Nội và Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ ngày 18/5/2020, sau khi nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh, nhà trường đã có những động thái xoa dịu như: Thông báo không thu tiền học phí trong những tháng nghỉ, không áp dụng mức tăng học phí cho các học sinh cũ. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến an toàn tài chính, cũng như cam kết về chất lượng giáo dục vẫn không được đưa ra.

Ngày 22/4/2020, ban đại diện phụ huynh đã có cuộc gặp với Chủ tịch HĐQT của Trường Hà Nội Academy để trao đổi trực tiếp về những vấn đề được nêu trong đơn kiến nghị, Chủ tịch HĐQT của trường hứa sẽ họp với ban lãnh đạo xử lý các kiến nghị này.

Ngày 06/05/2020, Tổng Giám đốc của trường có họp với ban đại diện phụ huynh và hứa sẽ đưa ra cam kết bằng văn bản theo những nội dung đã thống nhất trong cuộc họp vào ngày 07/05/2020.

Đến 08/05/2020, thay vì việc thông báo về những cam kết với ban đại diện phụ huynh, nhà trường lại gửi email cho các phụ huynh và thông báo rằng nhà trường không tổ chức bầu ban đại diện phụ huynh, do đó ban đại diện tự phát không được công nhận và không đại diện cho tiếng nói của các phụ huynh, và lại đề nghị nếu có phụ huynh nào có ý kiến thì gửi email trực tiếp cho trường.

Cách giải quyết của nhà trường khiến “giọt nước tràn ly”

Anh Nghiêm Việt Anh, một phụ huynh có 2 con theo học tại Hà Nội Academy cho biết: “Kiến nghị của tập thể lớp không được trả lời, các phụ huynh đã phải lên gặp trực tiếp Tổng Giám đốc để truy vấn, yêu cầu phản hồi, nhưng cuối cùng cũng vẫn không có bất kỳ văn bản phúc đáp nào. Cách hành xử này đã khiến bức xúc tích tụ lại trong cả năm học qua”.

Anh Việt Anh và các phụ huynh xác nhận, trong thông báo đóng học phí của năm học mới (2020-2021), ban lãnh đạo đã điều chỉnh tăng học phí so với năm học trước mà không thông báo chính thức về mức tăng này.

Trong các vấn đề của Hà Nội Academy, phụ huynh cũng bức xúc vì chất lượng giáo dục không được đảm bảo, thu nhập của giáo viên thấp nên giáo viên xin chuyển công tác nhiều. “Phụ huynh chúng tôi chỉ muốn nhà trường công bố tiêu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn giáo viên đứng lớp là gì? Nhưng nhà trường chưa công bố được điều này và thông tin chúng tôi chỉ được biết qua website, nói rằng các giáo viện hệ trong nước đều có trình độ đại học và tương đương trở lên. Nhưng phụ huynh phản ánh có giáo viên mới học cao đẳng. Việc các cô có bằng cấp để đảm nhận lớp hay không thì phụ huynh chưa xác minh được. Nhưng đến thời điểm này, có hiện tượng cô giáo đang dạy mầm non, nhưng do thiếu giáo viên nên chuyển lên dạy lớp 1, hay giáo viên cấp 2,3 xuống dạy cấp 1 và việc dồn lớp do thiếu giáo viên. Đó là những vấn đề phụ huynh nhìn thấy thực tế”, anh Việt Anh nói.

Theo anh Việt Anh, cuộc gặp của ban đại diện phụ huynh với Chủ tịch HĐQT và của Tổng Giám đốc Trường Hà Nội Academy với mong muốn hai bên giải quyết ổn thỏa để không ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học của trường. Tuy nhiên, khi ban lãnh đạo nhà trường bác bỏ kết quả cuộc họp, không công nhận ban đại diện phụ huynh đã trở thành “giọt nước làm tràn ly” và buộc phụ huynh của 480 học sinh tiếp tục có kiến nghị gửi Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại TP Hà Nội và Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ giải quyết.

Trường song ngữ quốc tế Hà Nội Academy.

Nhiều phụ huynh cho con chuyển trường vì không biết kêu ai

Theo tìm hiểu của phóng viên, vì những bức xúc với nhà trường, nhiều phụ huynh tham gia ký đơn kiến nghị đã xin chuyển trường cho con. “Chúng tôi chưa thấy ngôi trường nào mà một giáo viên phải vừa làm Hiệu trưởng/Hiệu phó vừa phải tham gia giảng dạy rất nhiều tiết học cho các lớp trong một ngày như tại Hà Nội Academy. Điều này cho thấy trường đang cắt giảm nhân sự một cách vô lý, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Tiền học vẫn tăng đều trong khi nhân sự phục vụ giảng dạy lại cắt giảm là điều hết sức vô lý. Chất lượng giáo dục của một ngôi trường phụ thuộc rất lớn vào trình độ, kinh nghiệm và sự tâm huyết của giáo viên”, anh Việt Anh bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, các phụ huynh học sinh Trường Hà Nội Academy cũng quan ngại về chất lượng dịch vụ ăn uống không được cải thiện dù đã có nhiều ý kiến góp ý. Thậm chí, nhà trường còn bưng bít thông tin khi xảy ra sự cố lớn như ngộ độc thực phẩm toàn trường trong năm học 2019-2020.

“Trong năm học vừa qua, có rất nhiều lần trường gặp sự cố liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và sự an toàn của học sinh, như ngộ độc thức ăn và sự cố liên quan đến dị ứng thuốc phun muỗi. Tất cả những sự cố trên, phụ huynh đều không hề được cập nhật thông báo để cùng phối hợp xử lý, các phụ huynh chỉ biết khi được những phụ huynh khác báo, thậm chí khi có các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin. Chúng tôi gửi con đến trường, chúng tôi có quyền được biết về sự an toàn của con chúng tôi khi sinh hoạt ở trường và chúng tôi sẵn sàng phối hợp để cùng giải quyết vấn đề. Nhưng có lẽ các sự cố nêu trên đều do lỗi chủ quan của nhà trường nên nhà trường đã không lựa chọn cách minh bạch thông tin mà lại lựa chọn phương án bưng bít để xử lý”, chị Nguyễn Minh Nguyệt, phụ huynh có 2 con đang học lớp 6 và lớp 2 tại trường bức xúc nói.

Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến học sinh, mới nhất là việc chậm trễ trong triển khai học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều phụ huynh không đồng tình với cách nhà trường cho “học online theo kiểu offline” - là chỉ giao bài tập qua email, google form, youtube để bố mẹ cho các con làm bài, không có sự tương tác trực tiếp giữa thầy cô và học sinh…

Theo những phụ huynh như anh Việt Anh và chị Minh Nguyệt, khi họ còn muốn đóng góp ý kiến là họ còn muốn gắn bó với Hà Nội Academy và đưa con đến trường.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ, theo đó được biết, UBND Quận đã nhận được đơn kiến nghị và đang cùng Phòng Giáo dục lập đoàn kiểm tra để làm rõ các vấn đề tại trường Hà Nội Academy. Sau khi có kết quả, Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ sẽ thông tin cụ thể với báo chí.

Trước những bức xúc nêu trên của các phụ huynh, phóng viên VOV.VN đã nhiều lần liên hệ với Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo của Trường Hà Nội Academy nhưng chưa được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.