QL 91 cũ hiện là đường địa phương và đang được khắc phục sạt lở

Ngày 25/5, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn hỏa tốc phản hồi thông tin đăng tải ngày 23 và 24/5/2020 trên các phương tiện truyền thông, phản ánh việc đoạn tuyến Quốc lộ 91 cũ qua xã Bình Mỹ, Châu Phú, tỉnh An Giang có nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu.



Về nội dung này, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho biết: Tuyến Quốc lộ 91 từ Km0 - Km142 + 152 dài 142 km, điểm đầu thuộc Thành phố Cần Thơ, điểm cuối tại cửa khẩu Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang. Tuyến Quốc lộ 91 đi qua tỉnh An Giang có hiện tượng sạt lở. Nguyên nhân do thay đổi đổi dòng chảy, xói sâu dưới lòng sông Hậu. Đây vừa là quá trình tự nhiên, đồng thời là hệ quả của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xây dựng thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông.

Vết nứt trên QL 91 cũ ngày càng mở rộng.

Trong những năm qua ngành giao thông vận tải ở Trung ương và địa phương đã có nhiều giải pháp phòng, chống hiện tượng sạt lở của các tuyến đường đi sát sông Hậu, gồm cả Quốc lộ 91. Tuy nhiên, Quốc lộ 91 đoạn qua khu vực xã Mỹ Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được đánh giá bị sạt lở là do thay đổi dòng chảy và xói sâu của lòng sông cần phải có giải pháp khắc phục phù hợp.



Được phép của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 7 đã thuê tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm lập dự án xây dựng đoạn tuyến Quốc lộ 91 mới, tránh khu vực xói lở. Đoạn tuyến tránh này đã hoàn thành, thông xe năm 2019. Sau khi thông tuyến mới, Bộ GTVT và UBND tỉnh An Giang đã thống nhất chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 91 cũ thành đường địa phương, trong đó có các vị trí bị sạt lở, các đoạn mà người dân phản ánh có rạn nứt mặt đường. Tháng 12/2017, Cục QLĐB IV đã bàn giao cho địa phương quản lý đoạn tuyến trên.



Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã có Nghị quyết số 01/NQ HĐND ngày 5/5/2020 về xây dựng công trình xử lý sạt lở sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91 cũ đoạn qua huyện Châu Phú; Ban QLDA ĐTXD giao thông tỉnh đã có Tờ trình gửi Sở GTVT An Giang thẩm định dự án làm căn cứ phê duyệt công trình xử lý sạt lở Quốc lộ 91 cũ đoạn qua huyện Châu Phú.



Việc sạt lở quốc lộ 91 cũ gần đây, địa phương đã nắm được thông tin và UBND tỉnh An Giang đã chủ trì cùng các sở, ngành và UBND huyện Châu Phú tổ chức kiểm tra hiện trường ngày 24/5/2020.

Như vậy, đoạn tuyến Quốc lộ 91 qua xã Mỹ Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã được điều chỉnh sang tuyến mới đảm bảo giao thông của Quốc lộ 91 luôn thông suốt, an toàn. Đoạn tuyến Quốc lộ 91 cũ từ Km 851050 - Km90 + 050 và đoạn tuyến nhanh từ Km884705 - Km981085 đã bàn giao để địa phương quản lý, bảo trì.

An Giang kiến nghị chỉnh trị dòng chảy sông Hậu để bảo vệ Quốc lộ 91 VOV.VN - Để xử lý sạt lở Quốc lộ 91 đoạn thuộc xã Bình Mỹ của huyện Châu Phú thì cần phải thực hiện việc nạo vét, thông luồng, chỉnh trị dòng chảy sông Hậu.

Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và các cấp chính quyền tỉnh An Giang đã quyết liệt vào cuộc để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục sạt lở và thực hiện các bước, các thủ tục theo quy định nhằm sớm triển khai dự án xử lý sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ đoạn tuyến Quốc lộ 91 cũ qua huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Quản lý đường bộ IV sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai và tổ chức giao thông các tuyến đường trên địa bàn của tỉnh.



Trước đó, VOV.VN ngày 23/5 đưa tin: “Quốc lộ 91 ở An Giang tiếp tục bị rạn nứt với chiều dài khoảng 20 mét”. Vị trí vết nứt này cách vị trí sạt lở hồi tháng 7 năm ngoái khoảng vài chục mét về hướng TP Long Xuyên, với chiều dài khoảng 20m.



Người dân sống ở khu vực này cho biết, hiện nay vết nứt có dấu hiệu mở rộng, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến người dân sống ở đây rất hồi hộp và lo lắng./.