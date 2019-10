Quảng Nam trục vớt tàu cá chở 12 ngư dân bị chìm ở biển Cù Lao Chàm

Đến 15h chiều nay (17/10), 6 tàu thuyền cùng hàng chục người tiếp tục nỗ lực trục vớt 1 tàu cá của ngư dân bị chìm trong lúc chạy tránh gió.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, do sóng to, gió lớn nên công tác trục vớt kéo dài đến sáng mai.

Khu vực tàu bị nạn

Khoảng 3h sáng nay (17/10), tàu cá mang số hiệu QNg 97459 TS do ông Trần Văn Liến (42 tuổi), ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ chạy vào vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tránh trú gió.

Do trời tối cộng với thời tiết xấu, khi đến đảo Hòn Tai, thuộc đảo Cù Lao Chàm, tàu của ông Liến tông vào rạn đá gây vỡ mũi và be tàu.



Sau đó, tàu tiếp tục chạy đến cách bờ Bãi Hương, thuộc đảo Cù Lao Chàm khoảng 900m thì bị chìm.

Tàu của ông Liến hành nghề giã cào, công suất 590 CV. Lúc gặp nạn, trên tàu có 12 ngư dân, các ngư dân này đã được một tàu cá khác cứu vớt.

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm huy động một số tàu cá của ngư dân cùng 11 cán bộ chiến sĩ tham gia trục vớt.

Thượng tá Trần Văn Ba cho biết, công tác trục vớt tàu gặp nạn vẫn tiếp tục thực hiện trong điều kiện sóng to gió lớn.

“Cũng phải qua ngày mai mới trục vớt được chiếc tàu lên được. Vì hiện nay, tàu bể be và bể mũi nên phải khắc phục bằng cách cho thợ lặn xuống dùng vải, chăn màn để trám chỗ hỏng. Xong rồi vì tàu này đang lật úp huy động tàu kéo lên, hút nước ra mới đưa vào bờ được”, Thượng tá Ba nói./.