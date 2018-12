Quảng Ninh đảm bảo nghỉ Tết dương lịch an toàn, an ninh

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay dài 4 ngày, theo đó lượng người và phương tiện tham gia giao thông dự kiến tăng đột biến. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để hạn chế tối đa các vụ ùn tắc, tai nạn giao thông.

CSGT Quảng Ninh mở các trạm, chốt kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, CSGT tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông, bố trí lực lượng chốt trên các tuyến đường trọng điểm và phối hợp với lực lượng chức năng các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng CSGT cũng tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề như nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm, vi phạm về tốc độ.

Trung tá Trịnh Đình Viễn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hạ Long cho biết: “Công an thành phố đã ứng trực 100% quân số, phân công nhiều tổ công tác và chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiểm tra xử lý những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tổ chức phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa đấu tranh với tất cả các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cũng như là lực lượng trật tự viên của phường, bảo vệ dân phố của phường đồng loạt ra quân”.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm, quá tốc độ... khi tham gia giao thông.

Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng khác như Cảnh sát khu vực, lực lượng 113, Công an khu vực, Quản lý thị trường… các địa phương trong tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 của tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Không những đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, an toàn cho hơn 1,2 triệu người dân, mà chúng tôi còn phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài Tết ra còn có những lễ hội rất dày tại các địa phương, phát sinh các vấn đề an ninh trật tự. Chính vì vậy các ngành các cấp cần đặc biệt quan tâm”./.