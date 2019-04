Sạt lở làm 4 căn nhà trôi sông tại huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Ngày 16/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị mất nhà trong vụ sạt lở bờ sông tại huyện Vĩnh Thạnh xảy ra vào trưa hôm qua.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng chống thiên tai của thành phố với tổng số tiền hỗ trợ là 80 triệu đồng.



Hiện trường vụ sạt lở xảy ra ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ làm 4 căn nhà trôi sông (Ảnh: Minh Hải)

Theo ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, trong vụ sạt lở có 4 căn nhà của người dân bị chìm xuống sông.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 15/4, tại ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, đoạn Kênh 7 cặp tuyến quốc lộ 80 đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng, cuốn trôi 4 căn nhà ra kênh Cái Sắn. Đoạn sạt lở được xác định có chiều dài khoảng gần 30m với 4 căn nhà liền kề nhau.

Do vụ việc xảy ra quá nhanh khiến các hộ dân chưa kịp di dời hết đồ đạc, tài sản, ước tổng thiệt hại trên 1 tỉ đồng. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Những căn nhà bị sạt lở nhấn chìm có kết cấu bằng bê tông, vách tường, gác lửng hoặc khung tiền chế, mái tôn.



Nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định là do kênh Cái Sắn đang trong mùa khô, mực nước rút thấp. Khu vực sạt lở có đoạn kè do người dân tự làm nhưng không đảm bảo độ chắc chắn. Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Trinh đã có mặt tại hiện trường huy động và chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, trục vớt, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tìm nơi ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Đông Xuân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến để giúp người dân di dời đồ đạc còn lại, đồng thời cũng tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến của sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại tại khu vực này. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục vận động để hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống.

"Về phía địa phương cũng vận động gạo cho mỗi hộ dân 50 kg, hiện tại anh em cũng đang tiếp tục vớt vát tài sản của người dân trôi nổi trên sông, đến giờ cũng tương đối ổn rồi. Vì khu vực này vòng xoáy, khu vực sạt lở cho nên phía địa phương cũng đề nghị sớm xây dựng bờ kè, khi xây dựng bờ kè phải có khu tái định cư cho bà con", ông Xuân cho biết.

Ngay sau vụ sạt lở xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã đến hiện trường khảo sát, ghi nhận thiệt hại của vụ sạt lở và tìm phương án để tránh những vụ sạt lở có thể xảy ra tại khu vực này./.