Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn cấp 2 hộ dân ở An Giang

Chiều nay 8/2, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 2 căn nhà của 2 hộ dân, buộc phải di dời khẩn cấp.

An Giang: Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn cấp 2 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cụ thể, vào khoảng 6h ngày 7/2, tại tổ 3, ấp Long Thành, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện vết rạn nứt dài hơn 20m dọc theo bờ sông Ông Chưởng, ảnh hưởng đến 2 căn nhà của bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Phạm Vũ Trường, buộc phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.



Đoạn sạt lở này, nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang nên không có thiệt hại về người; tuy nhiên, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng. Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do mực nước thấp và ảnh hưởng của các trận mưa lớn, bờ sông thẳng đứng làm trượt mái.



Vết nứt dài hơn 20m dọc theo bờ sông Ông Chưởn, anh hưởng đến 2 hộ dân phải di dời.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới và xã Long Giang đã huy động lực lượng tại chỗ giúp hai hộ Nguyễn Thị Tuyến và ông Phạm Vũ Trường di dời tài sản đến nơi an toàn và không cư trú tại khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện phối hợp với Trung tâm Quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) theo dõi, đánh giá mức độ, diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó, di dời người, tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm./.