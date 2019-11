Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven biển ở Bình Thuận

Rạng sáng 6/11, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến tuyến đường ĐT 719 từ trung tâm TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đi về hướng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông qua lại khu vực ách tắc nhiều giờ.

Các phương tiện cơ giới được điều tới hiện trường để khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, tuyến đường nhựa rộng 6m này đã bị đã bị xói lở tan hoang, tạo ra một hố sâu hơn 2m, dài hơn 10 mét cắt ngang qua gần hết tuyến đường ĐT 719, trên bề mặt đường chỉ còn lại một khoảng nhỏ, chỉ đủ cho một làn xe di chuyển.

Mưa lớn cũng khiến cát đỏ từ bên trên khu vực đồi của tuyến đường tràn xuống, choáng hết một đoạn dài của đường ĐT 719. Do sạt lở xảy ra vào đêm khuya, ít phương tiện qua lại khu vực này nên không có thiệt hại về người và tài sản.



Ngay khi xảy ra sự cố trên, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận và TP. Phan Thiết đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Xe ủi, xe múc được điều đến hiện trường để khắc phục sự cố, tuy nhiên giao thông qua lại tuyến đường này đã bị gián đoạn hơn 5 tiếng.

Các phương tiện qua lại khu vực sạt lở gặp khó khăn do cát đỏ tràn xuống.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân của tình trạng sạt lở trên là do phía bên trên tuyến đường ĐT 719 hiện có Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương do Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng, nên chưa kịp thời xử lý an toàn hồ chứa nước khi có mưa lớn dẫn đến vỡ một phần bờ bao hồ chứa.

Ông Tống Duy Mạnh – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết nói: "Do công ty Delta Valley đắp đập ở phía trên đồi chứa nước nhiều quá dẫn đến bể và đưa một lượng nước rất lớn tràn xuống đường, gây sạt lở. Nước tràn đã đem một lượng lớn cát ở trên đồi xuống làm ách tắc giao thông”.

Đến thời điểm hiện tại, số cát đỏ tràn trên tuyến đường này đã được ủi một phần để các phương tiện giao thông có thể di chuyển. Các đơn vị chức năng của tỉnh Bình Thuận cũng kiểm tra các khu vực chứa nước phục vụ xây dựng của Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương, tránh tình trạng sạt lở tiếp diễn. Riêng tuyến đường ĐT 719 cũng đang được khẩn trương đổ cát, san lấp khu vực hố sâu và tiến hành các bước trả lại hiện trạng ban đầu./.