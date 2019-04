Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Trị khiến 3 người thương vong

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 37C-101.28 kéo theo rơ móc do Trịnh Đình Hồng, 30 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển chạy hướng Bắc- Nam.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Khi đến địa điểm vừa nêu đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-08944 do tài xế Nguyễn Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe container đã tông sập một phần nhà anh Võ Văn Hải, ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh. Xe ô tô tải bị hất đi một đoạn dài, đầu xe biến dạng, phụ xe tải tử vong mắc kẹt trong cabin, 2 lái xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh. Hiện chưa xác định được danh tính người tử vong.

Đầu xe tải bị biến dạng sau cú va chạm.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Công an huyện Gio Linh phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc; huy động lực lượng cứu hộ khoan cắt cabin xe ô tô tải để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn; Hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vụ va chạm khiến xe container đâm hỏng 1 phần nhà dân bên đường.

Ông Trần Huy Long, Phó Trưởng Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Qua vụ tai nạn trên và tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại huyện Gio Linh, chúng tôi nhận thấy trên địa bàn có nhiều điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đặc biệt là giao lộ giữa Tỉnh lộ 74 và Quốc lộ 1A. Chúng tôi đã kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và đã đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo đặc biệt là đèn xanh đèn đỏ và camera giám sát”./.