Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều người tử vong

Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, trong quý I/2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ TNGT, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. So với quý I năm 2018, số vụ TNGT giảm 644 vụ (giảm 13,78%), số người chết giảm 244 người (giảm 11,35%), số người bị thương giảm 486 người (giảm 13,4%).



Có 44 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm và 19 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2018.

Hiện trường vụ tài xế “ô tô điên” tông chết nữ lao công ở Hà Nội tối 22/4.

Đáng nói, trong quý I vẫn còn xảy ra 7 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 29 người, bị thương 29 người, gây bức xúc dư luận xã hội tại các địa phương: Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Long An, Hải Dương, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc; đơn cử như 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa tang tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bình Định.

Theo phân tích của Ủy ban ATGT quốc gia, có nhiều nguyên nhân xảy ra TNGT. Trong đó: có 23,31% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 8,15% do vi phạm tốc độ xe chạy; 8,62% do chuyển hướng không chú ý; 5,21% do không nhường đường; 7% do vượt xe sai quy định; 4,27% do vi phạm quy trình thao tác lái xe; 3,81% do tránh xe; 1,47% do sử dụng rượu bia; 2,47% do người đi bộ; 35,69% do vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, không có GPLX, vi phạm quy trình thao tác lái xe, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, do công trình giao thông và các nguyên nhân khác



Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc làm 7 người chết.

Về tình hình ùn tắc giao thông, trong quý I/2019, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để giảm ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, trong các đô thị, đặc biệt là tại 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM.



Cả nước xảy ra 20 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, so với cùng kỳ năm 2018, tăng 5 vụ (33,33%). Nguyên nhân: do tai nạn giao thông 12 vụ (60%), lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến 4 vụ (20%); mưa lớn gây sạt lở đất 1 vụ (5%), nguyên nhân khác 1 vụ (5%).

Chủ trì tại cuộc họp sơ kết ATGT quý I/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình nhìn nhận, mặc dù TNGT trong quý I/2019 đã giảm sâu, tuy vậy vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cả nước vẫn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng như 2 vụ xe đâm vào đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc và Bịnh Định; tình trạng xe khách vẫn đăng ký nốt tuyến nhưng lại bỏ bến để chạy “dù”…

Do vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung vào những hạn chế từ phía cơ quan quản lý Nhà nước; làm rõ trách nhiệm của Trung ương và các ngành, địa phương như thế nào để từ đó rút ra giải pháp, tiếp tục kéo giảm TNGT trong quý II/2019, kiên quyết giảm TNGT do vi phạm nồng độ cồn, ma túy…/.