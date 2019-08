Tài xế lái xe biển xanh lăng mạ, thách thức cảnh sát giao thông

Tại xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, mới đây một người đàn ông lái xe biển xanh đi vào 1 cây xăng để đổ xăng, có biểu hiện say xỉn, cảnh sát giao thông đã nhắc nhở người đàn ông này vì hành vi uống rượu khi lái xe. Thay vì lắng nghe, tài xế này đã dùng tay tát vào mặt chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi nói những lời thách thức, lăng mạ.

Hình ảnh người đàn ông say xỉn, lăng mạ Cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip

Chiều nay, camera ghi lại hình ảnh phản cảm này đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, vào khoảng 3h20 ngày 17/8, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Quảng Xương đang tuần tra tại địa bàn xã Quảng Lĩnh thì bắt gặp người đàn ông tên Bình (khoảng 54 tuổi, thường trú tại Hà Nội) lái xe vào đổ xăng trong tình trạng say xỉn rồi đi vệ sinh không đúng nơi quy định. Thấy vậy, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhắc nhở ông này về việc đã say xỉn thì không nên lái xe, thì bị tài xế này chửi bới, lăng mạ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa tài xế và phương tiện về trụ sở để xử lý.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xác nhận, Công an huyện Quảng Xương đang làm hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xử lý hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Cũng theo Công an huyện Quảng Xương, chiếc xe biển xanh 31A-6407 do ông Bình điều khiển là phương tiện mua lại, không thuộc cơ quan nhà nước nào./.