Tài xế “ô tô điên” tông chết nữ lao công khai gì tại cơ quan công an?

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, ở phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai loại 7 chỗ, màu đen, mang BKS: 29A-784.09, gây tai nạn liên hoàn khiến 1 công nhân môi trường tử vong đã thừa nhận, gia đình có đám cưới cháu gái trong phố Vĩnh Hồ, đã uống 5-7 chén rượu nên không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên.

Tài xế Tuyên làm việc tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra.

Chiều 23/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, kết quả kiểm tra khi đo nồng độ cồn tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên vi phạm trên 1,077 miligam/lít khí thở. Hiện tại Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sở xử lý đối với tài xế điều khiển ô tô 29A - 784.09 gây tai nạn liên hoàn, tông nữ lao công tử vong trên đường Láng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi xảy ra sự việc.

Như đã đưa tin, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô 29A-784.09 gây tai nạn liên hoàn tông tử vong nữ nhân viên quét rác tại đường Láng là Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 23h30 ngày 22/4, Tuyên điều khiển ô tô 29A-784.09 lưu thông trên đường Vĩnh Hồ đã va chạm với 5 xe máy. Sau đó, Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô 29A-784.09 bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào nữ nhân viên quét rác khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện tại, Công an quận Đống Đa đã tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuyên và đang tiến hành các bước xử lý theo quy định./.