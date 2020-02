Tạm giữ 1 tàu vận chuyển 1.600 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Chiều nay (18/2), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận bàn giao đối tượng và tang vật, hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển dầu DO bằng tàu 1.600 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Công an thu giữ tang vật.

Trước đó vào khoảng 10h45 sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát đường thủy (thuộc phòng PC08) Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đồng Nai, đến đoạn sông đi qua phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa thì phát hiện 1 tàu thủy không có số đăng ký do ông Phạm Văn Trai, 50 tuổi, ngụ Cần Đước, tỉnh Long An điều khiển nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, trên tàu đang vận chuyển khoảng 1.600 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trai không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật, bàn giao phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai để xử lý theo quy định./.