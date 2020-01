Cà Mau: Phát hiện nhiều hàng hóa phục vụ Tết không rõ nguồn gốc

Theo đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa kết hợp lực lượng Công an Phường 7 (TP.Cà Mau) kiểm tra điểm kinh doanh do ông N.V.T (ngụ Khóm 7, Phường 7) làm chủ. Kết quả phát hiện 15 mặt hàng là bánh kẹo các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an Cà Mau phát hiện nhiều cơ sở nhập và bày bán hàng hóa không hóa đơn, chứng từ

Trước đó, vào đầu tháng 1, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành kiểm tra Shop Đồ Si tại Phường 6, TP.Cà Mau. Điểm thứ nhất do P.M.T. (SN 1976) làm chủ kinh doanh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 14 kiện hàng hóa, trọng lượng 636 kg là hàng tiêu dùng ngoại nhập đã qua sử dụng (quần áo, giầy các loại) không hóa đơn, chứng từ. Cửa hàng này cũng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kiểm tra điểm thứ hai do N.D.P. (SN 1988) làm chủ đã phát hiện thêm 12 kiện hàng hóa, trọng lượng 710 kg cũng không hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản niêm phong và tạm giữ hàng hóa của các cửa hàng nêu trên để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.