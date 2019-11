Tặng bằng khen cho người bán vé số trả lại 100 triệu đồng nhặt được

Liên quan đến việc người phụ nữ bán vé số tại Bình Phước nhặt được hơn 100 triệu đồng và trả lại người mất, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký quyết định tặng bằng khen vì việc làm tốt “Nhặt được của rơi, trả lại người mất”.



Người được nhận bằng khen là chị Lê Thị Mai (33 tuổi, ngụ khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trước đó, ngày 28/10/2019, chị Mai đi bán vé số tại khu vực chợ Đồng Xoài thì tình cờ nhặt được 1 túi xách bị đánh rơi tại khu vực ngã ba chợ. Khi mở túi xách ra, chị Mai bất ngờ thấy bên trong có gần 102 triệu đồng và tài sản bằng vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chị Mai (bên phải) đang đi bán vé số khu vực chợ Đồng Xoài. (Ảnh: AX)

Ngay lập tức, chị Mai mang tài sản nhặt được đến Ban quản lý chợ Đồng Xoài để trình báo, trao trả về cho người đánh rơi. Ban quản lý chợ Đồng Xoài đã trình báo công an phường Tân Bình về vụ việc và tiến hành lập biên bản ghi nhận số tài sản nêu trên.



Công an phường Tân Bình đã tiếp nhận túi xách và phát thông báo, qua loa phát thanh. Qua xác minh, Công an phường Tân Bình và Ban quản lý chợ Đồng Xoài đã xác định túi xách là của chị Trần Thị Phước (ngụ khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài) đánh rơi. Sau đó, công an phường Tân Bình đã trao trả số tài sản trên cho chị Phước với sự chứng kiến của chị Mai và các thành viên Ban quản lý chợ Đồng Xoài./.