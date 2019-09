Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ lễ và khai giảng năm học mới

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khai giảng năm học mới được an toàn, thông suốt, Cục Cảnh sát giao thông vừa có công điện yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.



Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, tổ chức phân luồng, phân tuyến tại các nút, chốt giao thông, điều chỉnh chế độ đèn tín hiệu giao thông phù hợp tại các tuyến đường cửa ngõ ra, vào thành phố, các tuyến quốc lộ trọng điểm, các khu vực nhà ga, bến xe lớn, cổng trường học, các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông... không để xảy ra ùn tắc giao thông và ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông ngày khai giảng.

Song song với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực giao thông trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn...; đồng thời bố trí xe cẩu ứng trực 24/24h kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất dẫn đến ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên các tuyến cao tốc để phòng ngừa ùn tắc giao thông; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, nhất là tại các điểm ra, vào cao tốc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời phân luồng, phòng chống ùn tắc giao thông.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết: “Cục đã có các phương án về tổ chức giao thông, khi xảy ra ùn tắc tại một điểm thì sẽ kết nối với các điểm khác, kết nối giữa các lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc trên tuyến để đảm bảo tổ chức giao thông trên tuyến phân luồng, phân tuyến từ xa để tránh ùn tắc. Khi xảy ra các tình huống đột xuất liên quan đến tai nạn hay vấn đề khẩn cấp chúng tôi sẽ thông qua các kênh truyền thông, đặc biệt là thông qua Kênh VOV giao thông để thông tin nhanh nhất đến người tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đề nghị người tham gia giao thông phải tính toán lộ trình một cách chủ động để tham gia giao thông thuận lợi, an toàn”./.