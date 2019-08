Tàu Hải quân lai kéo thành công tàu cá Kiên Giang bị hỏng máy vào bờ

Trước đó, sáng 22/8, tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 8129TS do ông Phạm Tấn Tài, 48 tuổi, ngụ tại khu phố 5, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang làm thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên đang hành nghề câu mực cách Tây Nam đảo Phú Quốc khoảng 30 hải lý thì bị hỏng máy, không sửa chữa được. Chủ tàu đã liên hệ đề nghị Lữ đoàn 127 hỗ trợ, lai kéo vào bờ khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên và khắc phục sự cố.

Tàu 954 lai kéo tàu cá bị hỏng máy vào bờ.

Nhận được thông tin, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã điều Tàu 954 cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Sau gần 4 giờ cơ động tìm kiếm, lúc 17 giờ 15, Tàu 954 phát hiện tàu cá bị hỏng máy đang trôi dạt trên biển, sau đó tổ chức tiếp cận và làm dây lai kéo vào bờ thành công./.